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台東+933！新增126師生確診　13日恢復實體課程

▲台東今日+933。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東8日新增933確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣8日新增933名確診者，810名民眾戶籍或居住地分在台東、123名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案19816人、居隔者2006人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/7下午16點為止，住院收治人數為76人、加強版集中檢疫所為45人、居家照護現管人數有3526人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有7養護、1身障、1兒少、6監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增40例確診個案。養護機構部分，新增12人確診 (2員工、10住民)；監所部分新增28人(8員工、20住民)；身障、兒少機構及醫院部分無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

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另外，中央今日也公布台東2例本土病例確診死亡個案，第1案為89歲男性，無接種疫苗紀錄，有慢性病史；第2案69歲男性、無接種疫苗、有中風、心臟病及慢性及病史。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診108生、18師，累計共3311生、442師。

指揮中心日前公布放寬確診者到醫院免除篩檢的條件，相關實施日期或規範，民眾可洽詢各醫院：適用對象為住院病人、陪病者、探病者、急診留觀24小時以上之病人及陪病者、醫療照護人員、採檢人員等本身為確診者且已解除隔離，並符合「距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除相關的入院篩檢及定期篩檢。

台東縣兒童疫苗自5月初起開始入校施打，加上縣府於上週開設BNT疫苗快打站及醫療院所接種，目前兒童5-11歲第1劑疫苗接種率已達六成，社區涵蓋率75.5%，並預計本週將完成兒童BNT疫苗校園接種場次。另外，國高中生同意接種第2劑疫苗比例92.68%，第3劑縣府也預計於六月底前完成接種；因此，台東縣高級中等以下學校自6/13起恢復實體課程。不過，復課後若是有快篩陽或PCR確診，以及同住家人確診要進行0+7自主防疫期間等情況，仍禁止到校，縣府也將於復課前，安排進行校園環境再次清消，饒慶鈴提醒且就算有疫苗保護力，仍然要勤洗手、戴口罩，也鼓勵家長將家中符合施打年齡的小朋友帶往合約院所接種疫苗，一同提升台東校園師生防護力。

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