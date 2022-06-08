筍子吃起來苦苦的！　專家傳授「煮滾後換水再煮」撇步

▲每100公克綠竹筍熱量僅22大卡。（圖／台南區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

綠竹筍正盛產，也是高纖低熱量的食材，每100公克包含1.7公克的膳食纖維，熱量僅22大卡，不過有些筍子買回家吃起來苦苦的，農糧署表示，是因為「出青」了，只要冷水下鍋「煮滾後換水再煮」直到煮熟就不會苦了。

農糧署指出，雨水豐沛的季節，就是筍子來報到的時刻，而買回家的筍子吃起來苦苦的，是因冒出土壤見光後的竹筍尖端會變成綠色，這種現象叫做出青，出青的竹筍因為產生草酸的緣故會帶有苦味。

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若不想吃到帶有苦味的筍子，農糧署傳授挑選、買回家後先去殼汆燙2個小撇步，後者先「冷水下鍋煮至水滾，換水再煮約30分鐘」就可以料理，或也可以放涼後裝入密封袋，放進冰箱保存（冷藏、冷凍皆可）。

▲▼農糧署表示，若不想吃到苦苦的筍子，挑選和烹煮方式是關鍵。（圖／農糧署提供）



農糧署也建議，竹筍要入冷凍前可以先用保鮮膜或保鮮袋裝起來，隔絕空氣防止水分在冷凍庫流失，而還原筍子的小撇步是把結冰的筍子連同結冰塊一起加到湯裡面煮，這樣煮過的筍子才會像現煮的一樣有脆脆的口感。

至於挑選，台南區農業改良場舉綠竹筍為例，可選筍殼光滑外表金黃色，筍身略呈牛角狀，筍尖不綠者品質較佳、切面潔白無褐化與纖維化，口感較細緻，和以指甲輕輕按壓綠竹筍基部，藉以判斷肉質柔嫩或粗硬。