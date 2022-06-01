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初夏迎端午！新北綠竹筍首選　吃粽配鮮筍最解膩

▲初夏迎端午！新北綠竹筍首選 吃粽配鮮筍最解膩。（圖／新北市農業局提供）

▲五股綠竹筍栽培達人吳國池。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午報到！美味的粽子是家戶餐桌上不可或缺的主角，雖好吃，但高油、高熱量，吃多也不易消化。應景嚐粽時，搭配解膩救星「新北健康三寶-綠竹筍」是絕佳選擇。綠竹筍熱量低、纖維質高，是清油解膩的好食材，端午恰逢新北綠竹筍產季之初，爽口的綠竹筍清湯，讓人食慾大開。

新北市為全國綠竹筍最大產區，栽培面積達2300公頃、年產量達1萬2700公噸，年產值約17億元，主要產區包括五股、三峽、八里等區，每年6至9月為盛產期，為新北市重要的綠金作物。栽培經驗超過40年，人稱「綠竹筍博士」的五股筍農吳國池，特別傳授挑筍四字訣：「白、彎、短、肥」，筍底色白表示當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、筍殼光滑略帶金黃色，是優質筍的保證。

▲初夏迎端午！新北綠竹筍首選 吃粽配鮮筍最解膩。（圖／新北市農業局提供）

▲鮮採綠竹筍。

新北市五股、八里交界的觀音山地區，具得天獨厚的火山土壤，富含礦物質、質地蓬鬆；三峽有木、插角、五寮地區，屬低海拔沙質壤土、水源不受汙染，都特別適合綠竹筍生長，當季綠竹筍「鮮食」最美味，多汁鮮甜、筍肉細緻爽脆，口感完全不輸給水梨，也有「梨仔筍」的美稱。

五股區農會總幹事姚舜仁介紹，綠竹筍最好的料理方式就是「不・料・理」，把綠竹筍洗淨後直接以冷水煮，待水滾後轉小火續煮40分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱，便能享用原汁原味的綠竹筍，沾醬或原味都好吃。

農業局表示，產區農會也致力開發推廣多元產品，如真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等，藉此提升產業附加價值，自用送禮都適合，不僅有面子也用實際行動支持本地小農。購買資訊可洽：五股區農會：02-2291-4060、八里區農會：02-2610-2996、三峽區農會：02-2671-1002。

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