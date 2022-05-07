大蒜吃了都有異味！農糧署揭「硫化合物」關鍵：非單純來自口腔

▲農糧署表示，目前國內大蒜產地價格每公斤73元，在生產成本之上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

國產大蒜每年約8-9月種植，經6-7個月生長期，隔年2至3月陸續進入採收期，今年4月以後，國內大蒜採收上市，進口大蒜劇減，目前產地價格每公斤73元，進口成本每公斤落在74~85元，仍在生產成本之上。另不少人好奇到底為何吃了大蒜總是有異味？農糧署表示，這不是單純來自口腔。

根據農糧產銷資訊平台資料顯示，今年1-5月（統計至5月6日），進口大蒜4453公噸，較去110年同期11537公噸，減少61%。因自4月以後，國內大蒜採收上市，進口大蒜大減，4月進口365公噸，較3月829公噸，減少56%，至5月6日尚無進口。

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農糧署表示，目前產地價格每公斤73元，進口成本每公斤74~85元，仍在生產成本之上，請農民妥善儲放，確保大蒜品質，並視價格情形，分批出售，以確保合理收益。

至於吃大蒜為什麼會有口臭？農糧署說明，其實是來自於所含的「硫化合物」，經人體消化後會釋放到血液、肺部、咽喉及口腔中，所以產生的異味並非單純來自口腔。

農糧署指出，國產大蒜風味辛辣，蒜球外型呈下寬上窄之吊鐘型，外觀似蓮霧，品質佳又耐貯放，進口大蒜辛辣味不足，鮮度差，其蒜球外型呈扁圓型，外觀形似茂谷柑，且經過長程運輸，碳足跡高。為方便消費者選購國產大蒜，農糧署輔導產地農民團體以1至2台斤小包裝供應各大賣場與連鎖超市，消費者可認明產銷履歷（TAP）、有機標章或外觀形狀，即可輕鬆選購國產大蒜，購買後直接將網袋置於通風處風乾保存。