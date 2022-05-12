連5天致災性降雨要來了！　農糧署籲「這些蔬果」最好快採收

▲受多日降雨影響，花蓮瑞穗鄉西瓜已出現異常裂果等情形，讓瓜農損失不輕。（圖／花蓮縣政府提供）



記者許展溢／台北報導

氣象局預報指出，梅雨鋒面今（12日）起至16日影響台灣，其中今、明兩天鋒面接近，各地天氣不穩定，有局部大雨或豪雨發生的機率，14、15日鋒面影響，易有短延時強降雨，16日鋒面南移，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，農糧署籲請農友確實做好農作物災害防範措施，尤其香蕉、木瓜等蔬果一定要快採收。

農糧署指出，國內一期作水稻，高雄、屏東地區早植稻已陸續收穫，請注意氣象預報資訊，已成熟之稻田及早利用放晴時進行收穫；尚未達收穫期者，請農友在豪雨過後儘速排乾田間積水並加強病蟲害防治。該署呼籲農民，稻榖成熟時才收割，穀粒飽滿、濕度低，折算乾穀重量多，農友可獲得最大利益，切勿搶割，造成收益受損。

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農糧署提醒，「香蕉、木瓜、番石榴、鳳梨、葡萄、芒果、玉荷包荔枝及正值收穫期之西瓜等蔬菜」應儘速採收以減少損失，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨，其他正值結果期的水果及生育期之瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條之固定，以防大雨植株倒伏，採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。

農糧署指出，已通報各縣市政府密切注意並宣導相關防範措施，後續若有災情，請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。