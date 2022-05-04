花1200萬「用30萬公斤台灣米」賣出1億炒飯　農糧署還要搶飯糰市場

▲經典天王組冠軍「塔香麻油松阪豬炒飯」。（圖／農糧署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

「第三屆台灣炒飯王競賽」兩大冠軍出爐，分別由塔香麻油豬炒飯及青麻辣味雞炒飯拿下，即日起可在全台超過6千家超商、量販店等通路買到。農糧署提到，統計前兩屆交出140萬盒成績，約使用30萬公斤台灣米，每屆活動經費約600萬元，前兩屆就是1200萬元，創造超過1億銷售金額。

109年起歷屆台灣炒飯王冠軍產品與食品業者合作，陸續推出肉絲蛋炒飯、叉燒蛋炒飯及參巴醬雞肉炒飯等多款冠軍炒飯，農糧署指出，已售出140萬盒以上，歷屆至今用了台灣米30萬公斤，具體銷售金額以1盒80元算，已超過1.1億，此次經費600萬，從一開始區域賽、分區賽，加上獎金、聘請專業評審等賽制規劃，這類型活動預算都落在600萬區間，不會相差太遠。

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農糧署提到，前兩屆賣了140萬盒超出預期，等於每年有70萬盒銷量，但今年不以此為滿足，希望銷量比以往更大，將目標拉到100萬份。

農糧署表示，炒飯比賽做3年多少有瓶頸，思考糰大家容易上手且方便，也是很好的早餐型態，因此今年推廣台灣米活動也將主打「飯糰」，除目前首波已展開的手做飯糰講座課程，第二波規劃9月舉辦飯糰米食嘉年華動，同步搭配親子行手做飯糰趣味性比賽，預計年底有第三波以餐飲業者為主的飯糰比賽，分北、中、南、東，從各區域擇優辦理全國冠軍飯糰賽，屆時同樣跟通路合作量產。

▲創意巨星組冠軍「青麻辣味雞炒飯」。



為推廣多吃台灣米，每年舉辦大小活動，農糧署說明，米類推廣太多太雜，層面皆不同，不是只有消費端各式活動， 還有一系列扎根教育，從國小到國高中及新型態加工產品等，都是為將米食文化融入生活。

2020年數據顯示每年每人食米量下降到44.1公斤，農糧署強調，最新數字還沒出來，確實數量往下走沒錯，主要還是老問題，生活、飲食習慣都在變，外食選擇更多元，但以2012年至2019年看，8年來平均落在45.5公斤上下，觀察以米食為主和台灣生活習觀較近的日本、韓國，這8年各掉3、10公斤，國內多年來不停推廣，至少沒嚴重下降。

另外，農糧署指出，此屆「創意巨星組」全國總冠軍來自林口亞昕福朋喜來登聚味軒中餐廳與統一超商聯名出品「青麻辣味雞炒飯」，另款由知名品牌「金品」與「經典天王組」全國總冠軍和御珍坊合作，以冷凍調理形式推出「塔香麻油豬炒飯」，同時也協助7款得獎炒飯與外送平台Uber Eats合作。