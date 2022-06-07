平均1天2件！跟騷法上路7天「北市受理15案」　議員籲納入社安網

▲《跟騷法》於6月1日上路，北市府統計，截至7日已經受理15件。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

《跟蹤騷擾防止法》於6月1日正式上路，警政署統計，實施上路至6月5日0時止，全台共受理54件相關案件。而台北市警察局統計，台北市至7日已受理15件，平均1天受理2件；民進黨籍台北市議員許家蓓表示，《跟騷法》上路後，北市府應要有更多後續配套、加強教育，但卻未見進一步積極作為。

《跟騷法》訂定8種行為種類，包括監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資，透過他人、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定個人反覆實施該8種行為。

若有跟蹤騷擾行為，可處1年以下有期徒刑，併科新台幣10萬元以下罰金；攜帶兇器犯可處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金；違反保護令罪者，可處3年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以下罰金。

▲《跟騷法》的8大類行為。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

針對台北市從《跟騷法》上路至今的案件數，台北市警察局婦幼警察隊隊長李秉蒼表示，截至6月7日止，本局受理15件，已到案犯嫌7人，其中尚未查明身分3件，被告均為男性，持續調閱監視器偵辦中；受理跟騷案件多與現行家暴案件重疊、前男女朋友間跟蹤，會持續透過教育訓練教育員警新法施行後處置方法，並設置「台北市跟騷即時通」，即時提供員警協助。

面對《跟騷法》1日上路到7日，台北市警察局就已受理15件，民進黨台北市議員許家蓓認為，跟騷法上路不到一周，台北市就已經有十幾起報案，並非小數目，無論成案與否台北市政府都必須重視；台北市長柯文哲先前曾提及，虐待動物者應納入社會安全網定期訪視，認為《跟騷法》犯嫌也要同步納入社安網，以免釀成更大的傷害。

許家蓓進一步提醒，《跟騷法》上路後，針對跟蹤騷擾已有明確罰則，對於人身安全的保障無疑是更進一步，但台北市政府應有更多後續配套，並且加強教育與宣導，從源頭端減少跟騷情事，但目前並未看到台北市政府有更進一步的積極作為，社會局、教育局、警察局應盡速著手研議，保障市民安全。

▲台北市議員許家蓓。（資料圖／記者湯興漢攝）

對此，台北市社會局回應，受害人第一時間可透過警政系統受理報案後，若警察機關受理後，認定有跟蹤騷擾犯罪嫌疑者，會核發書面告誡行為人或發動相關刑事強制處分；若兩年內再犯，被害人、警察、檢察官皆可向法院申請保護令。

社會局強調，不論是受害人或行為人，警察機關受理案件後發現兩造若有需要相關服務時，也都可以透過社會安全網，各局處相互媒合資源及服務，除了加強宣導與教育《跟騷法》上路後的相關規範外，也會從過去市府社會安全網各局處相互合作的基礎上，讓兩造雙方都可盡早媒合服務資源，從源頭端減少跟騷情事。

台北市警察局強調，將持續推動《跟騷法》案件防治工作，落實案件偵查及被害人保護工作，給予跟蹤騷擾行為人約制，避免再犯；並透過警廣、臉書、IG等社群網站加強跟蹤騷擾犯罪預防宣導，提升民眾自我保護觀念。

台北市政府發言人陳智菡表示，《跟騷法》是希望能夠推廣大眾自我保護觀念，也是北市府一直在努力方向，會思考更多推廣讓市民周知，並使民眾提升自我保護意識觀念。