單男遭熟女攀談邀阿公店坐坐　阿姨我不要！6手貼上身扒2.3萬

▲王、林、陳三女因涉嫌扒竊酒客身上2.3萬元現金遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區梧州街發生女扒手群聚扒竊酒客身上現金的離譜案例，被害人陳男（46歲）5日下午與朋友相約喝酒到晚間9點，陳男又到超商提領現金，結果在附近阿公店工作的王女（43歲）上前搭訕並買飲料示好，把陳男帶到該街另家阿公店消費，陳男拒絕點檯多名小姐「浪費錢」，給了一張千元鈔就打算離開。

▲王、林、陳三女因涉嫌扒竊酒客身上2.3萬元現金遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

但3名阿公店的小姐王、陳女（45歲）、林女（56歲）不甘上門肥肉跑掉，又再度跟尾隨陳男，並上前包圍強要陳男請他飲酒，陳男拒絕後，王女等人上前包圍陳男攀談，陳男驚覺口袋遭對方摸取，事後發現身上2萬3千元現金不翼而飛，無奈報警求助。

警方獲報後調閱監視器，發現王女等3人犯案後四散逃逸，但林女再度返回陳男遭邀約的阿公店內，警方立刻派員到場逮捕林女，並根據其供詞循線逮捕3名涉案阿公店小姐到案，3人否認扒竊陳男身上現金，但監視器錄下她們包圍陳男接觸的肢體動作，訊後依觸犯加重竊盜罪嫌將3人移送台北地檢署偵辦。

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