「很多老人都走了」　秦慧珠爆：長照機構確診長者死亡率2.5%

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情進入高峰期，台北市議員秦慧珠指出，這波疫情當中，台北市長照機構是重災區，但卻有3分之1的長者在長照機構確診，更有高達40%的長者在打過3劑疫苗後仍然染疫；此外，長照機構確診長者的死亡率，更高達2.5%，讓人心痛台北市「很多老人都走了」。

秦慧珠調閱資料發現，台北市共有102家住宿型長照機構，總人數4951人，但據6月1日的統計，共有1565人確診，約佔31.6%；其中，打過3劑疫苗的老人共有3913人，但仍有高達40%的人確診。確診者中，中重症人數138人，佔8.82%；死亡人數為39人，死亡率達2.5%，整體數字偏高。

至於日托型長照機構，確診人數、中重症患者的比率也一樣偏高。秦慧珠表示，台北市共有48家社區型長照機構，總人數1283人，至6月1日的統計，確診人數有140人，佔10.91%；確診者屬於中重症者計7人，佔5.00%。死亡人數有1人。

因長照機構屬長者群聚的地點，秦慧珠呼籲，長照機構已成重災區，北市衛生局、社會局應嚴加督促機構做好防疫工作，不能讓長照機構繼續成為染疫高風險的地方。

對此，北市衛生局及社會局指出，長照機構本屬於人口密集生活場域，若是有確診個案出現，機構內容易發生群聚感染，且長照機構內多為失能多重疾病，風險較一般民眾高。

但衛生局強調，長照機構內的感染控制、防疫物資、確診投藥及衝高疫苗接種，都是臺北市政府持續努力與管控的重點項目，盡力守護好機構內確診長輩及身障者的生命與健康。

衛生局指出，住宿型長照機構內的住民行動不便，長期臥床，因年長且免疫力較低，染疫後轉中重症比例及死亡風險都相對較高，確實長照機構內的住民的確診轉中重症及死亡率都是市府密切觀察的數據，北市府衛生局、社會局針對住宿式機構的防疫措施，都依照中央疫情指揮中心的規範，也建立完整的處理流程。

另外，衛生局及社會局表示，除提升照護機構疫苗覆蓋率，針對每一家機構確診的型態，從感染管制、篩檢、分艙分流照護、視訊診療、預防投藥、中重症送醫及照護人力運用等資訊，都會即時掌握機構內疫情的變化。

其中，機構內照護的工作人員與行政人員，接種疫苗第1劑及第2劑的比例都接近100%，接種第3劑追加劑也近97%；針對住民，機構內接種第1劑疫苗的比例也有高達91%，住民接種第2、第3劑疫苗比例也有8成以上。後續也會持續衝高機構內住民的疫苗接種率，降低確診後轉中重症的比例。

最後，衛生局強調，目前照護機構住民經醫師診療後，須投藥之住民即開始投口服抗病毒藥物，以穩定機構內確診住民的狀況，透過衛生局、社會局加強督導長照機構做好防疫工作，減少照護機構之感染風險，一同守護臺北市長照住宿型機構內確診長輩及身障者的身體健康。