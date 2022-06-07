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日本公布開放外國客指引　須戴口罩「投保醫療險」

▲▼ 新冠疫情,日本,東京。（圖／路透）

▲日本要求外國觀光客須遵守包括戴口罩等日本防疫措施，及投保民間醫療保險。（圖／路透）

文／中央社

日本將從6月10日起重新開放來自感染風險低的98個國家或地區人士入境觀光，在今天公布的防疫指引中，要求外國觀光客須遵守包括戴口罩等日本防疫措施，及投保民間醫療保險。

日本TBS電視台報導，因應6月10日起重新開放外國觀光客入境，日本觀光廳今天公布以旅宿業者為主的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫指引。

開放初期將以有領隊陪同的團體旅遊為限，對象也以感染風險最低的98個國家或地區人士為主。

今天公布的指引要求旅行業者須事先向外國觀光客說明必須遵守戴口罩等防疫措施，領隊也必須在旅程中用餐及觀光時，隨時提醒團員注意防疫。

如果有團員在旅程中確診，旅行業者及領隊應遵守所在地方政府政策方針，讓確診者赴醫療機構接受診療，並掌握密切接觸者。

若有業者不遵守觀光廳公布的指引，除將被公布企業名稱外，也有可能無法再接待外國觀光客。

▲▼ 日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

富士新聞網報導，業者在販售相關套裝行程時，除了告知旅客必須徹底做到戴口罩、勤消毒雙手等日本防疫措施外，還須要求旅客事前投保民間醫療保險。

為做好因應團員染疫準備，領隊必須記錄所有團員足跡，業者必須在事前確認行程中有通曉外語的醫療機構；除了染疫團員及密切接觸者外，其餘團員仍可繼續既定行程。

指引中也明載，如果外國觀光客不遵守防疫對策，有可能不同意其參加旅行團或繼續行程，並要求盡速返回其國家。

產經新聞報導，國土交通大臣齊藤鐵夫今天在內閣會議後記者會上說，希望旅行業者等能理解並遵守指引，有助順利重啟外國觀光客訪日，及之後擴大訪日客入境。

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