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3公斤1600元最高級荔枝銷日腐敗！　她怒爛水果丟了台灣人的臉

▲▼荔枝。（圖／農委會／資料照）

▲農委會表示，荔枝在高溫且沒有冰的狀況下容易變黑腐敗。（示意圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

日本《日本經濟新聞》上個月才分析，台灣鳳梨在當地市場供過於求外，也傳有「黑心」狀況，現在有消費者在臉書發文直指，在日本買了標榜台灣最高級荔枝玉荷包，約新台幣1600元，結果打開是腐敗的，實在丟台灣人臉，更說楊貴妃都要怒了。農委會今（7日）表示，是冷鏈斷了2天造成的。

該名民眾在臉書先是提到「楊貴妃怒了」，因前幾天送友人一盒標榜台灣最高級荔枝玉荷包，3公斤7000日圓，折合新台幣1600元，結果朋友拍照給她看說，「收到的荔枝很多是腐敗的」。

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民眾說明，自己的荔枝6月6日才送達，沒想到收到後「果真是愈大粒的愈腐敗，有的發霉，不是甜到有白糖霜」，而友人收到的玉荷包比她更慘，底層腐敗的比她多。她認為，有愛台灣的心，想幫台灣農民的心有點破碎，寄了爛水果給日本友人，丟了台灣的臉。

農委會國際處副處長林志鴻表示，這批貨是業者上週二出貨空運到日本，但因其他業者產品有「蟲害」狀況，以一般正常貿易就必須排時間在海關做檢疫處理，造成該批貨延遲了2天檢疫，在機場的冷鏈斷鏈，也就是等於沒有冷藏。

林志鴻說，台灣荔枝只要在溫度高的地方又沒冰，顏色很快就會變黑，研判就是在這個階段產生，加上這批貨也可能有流汁情形，後續才容易腐敗，影響品質，並強調這只是一個偶發事件，業者表示會再跟日本方溝通。

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