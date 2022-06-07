BMW男酒駕害1死3傷！倖存夫哀曝心願　盼凶手成第一個死刑案例

記者陳宏瑞／高雄報導

發生在去年12月26日引發社會矚目的愛河酒駕案件造成1死3傷，高雄地院今（7）日召開辯論庭，被害的林姓男子坐著輪椅首度出庭，他在庭外表示，黃子洋在法庭上還企圖卸責，完全沒有悔意，民事賠償也是小動作一堆，希望法官能依殺人罪判處黃子洋重刑，但他也認為，過去台灣酒駕致死的案件從沒聽說有人被判死刑或無期徒刑，他希望可以成為第一個判例，讓酒駕的人有所警惕。

▲林姓男子希望法官對黃子洋求處重刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃子洋（中）酒駕釀成1死3傷車禍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起引發社會矚目的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，林男至今仍在積極復健，尚未上班，兩個女兒則已回到學校上課。

▲林姓男子坐著輪椅出庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

被害的林姓男子今日首度到法院出庭，他痛陳整個車禍讓全家人天倫夢碎，而談到民事賠償部分，他也語帶哽咽的表示「再多的錢也喚不回我老婆的命」。

林男在法庭上表示希望法官能對黃子洋從重量刑，是否就是希望判黃死刑？林男指出，過去台灣酒駕致死的案件從沒聽說有人被判死刑或無期徒刑，他希望可以成為第一個判例，讓酒駕的人有所警惕。

庭審結束後，林男表示，他對於黃子洋在法庭上的辯詞相當不滿，認為他至今仍在企圖脫罪，當時就是闖紅燈還辯稱是綠燈，就是有明顯殺人之故意，就是殺人，民事賠償也是小動作一堆，讓人對黃連一點基本的信任都沒有。