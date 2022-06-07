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臺灣博物館界首艘！量身定作船舶　海科館「潮境方舟1號」啟航

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館以守護望海巷海灣，執行海灣環境監測、生態修復，以及支援辦理海洋及環境教育，所打造的「潮境方舟1號」，今（7日）在望海巷漁港展開啟航，啟航儀式在行政院院長蘇貞昌、教育部部長潘文忠、基隆市市長林右昌及海科館館長陳素芬等共同鳴笛下，「潮境方舟1號」進行啟航儀式。

▲臺灣博物館界首艘！量身定作船舶　海科館「潮境方舟1號」今啟航。（圖／國立海洋科技博物館提供）

▲首艘量身定作船舶，海科館「潮境方舟1號」今啟航。（圖／國立海洋科技博物館提供，下同）

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海洋科技博物館表示，未來除了進行海洋相關研究與海灣守護任務外，也將同時於6月10日至19日於基隆城市博覽會期間，配合海科館親海知海教育方案，提供民眾搭乘與相關課程的學習機會，並可經由船底玻璃視窗直擊海面，若海灣生態資源復育狀況良好以及海水清澈度佳時，有機會可觀察到海灣中的生態環境。

海洋科技博物館指出，「潮境方舟1號」為國人設計與打造的研究船，在國家發展委員會及教育部的支持下，海科館結合望海巷海灣保育及親海舞台建構行動計畫，打造了臺灣博物館界首艘量身定作的船舶，這艘長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺的研究船。

▲臺灣博物館界首艘！量身定作船舶　海科館「潮境方舟1號」今啟航。（圖／國立海洋科技博物館提供）

▲「潮境方舟1號」為國人設計與打造的研究船。

船舶建造使用美國專利技術，SCRIMP（Seemann’s Composites Resin Infusion Modeling Processing）工法，具有提高船體玻璃纖維（Fiber-reinforced plastic；FRP）的強度與均勻分布特性外，也可減輕船舶重量，可節省燃料花費。並由24歲女船長簡汝庭掌舵駕駛。

海科館館長陳素芬提到，海科館目前有三艘船，分別為達悟族所建造並曾於望海巷下水與出航，現典藏於海科館典藏館的「達悟族拼板舟」，可以經這艘船認識達悟族的海洋文化與造船技術。

▲臺灣博物館界首艘！量身定作船舶　海科館「潮境方舟1號」今啟航。（圖／國立海洋科技博物館提供）

▲24歲女船長簡汝庭掌舵駕駛。

陳素芬表示，2020年由海巡署捐贈曾在海中執行搜救任務幾近20年戰功無數，號稱「海中不倒翁」的搜救艇RB-02，目前則陳展在海科館職涯基地，提供民眾登船體驗與參觀這艘登陸的「海中不倒翁」。

今日啟航的「潮境方舟1號」，不但擔任海灣的守護任務，也將同時結合海科館相關的環境教育活動提供給民眾近距離觀測與參與海灣教育的機會，並可欣賞潮境海灣周邊的美景與了解海洋故事。

「潮境方舟1號」不提供民眾單獨的搭乘，想要體驗的民眾可以把握6月10-19日【「潮境方舟1號」遊體驗課程-基隆城市博覽會專案】，活動詳情與報名資訊：https://nmmst.fonticket.com/ticket/rw8b1daeeNaypgLz

▲臺灣博物館界首艘！量身定作船舶　海科館「潮境方舟1號」今啟航。（圖／國立海洋科技博物館提供）

▲▼「潮境方舟1號」可經由船底玻璃視窗直擊海面，可觀察到海底中的生態環境。

▲臺灣博物館界首艘！量身定作船舶　海科館「潮境方舟1號」今啟航。（圖／國立海洋科技博物館提供）

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