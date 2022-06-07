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3度摘5星！負評低於10%七成民眾支持連任　徐榛蔚光榮受奬

▲3度蟬聯5星縣長，徐榛蔚北上出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

3度蟬聯5星縣長，徐榛蔚（左四）北上出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚榮獲五星縣長殊榮，6日親自北上受邀贈獎及分享施政理念，並將榮耀歸功予縣民、縣政及民意團隊。花蓮縣長徐榛蔚施政滿意度高達83.2%，施政八大面向表現滿意度78.3%高居全國第二，多項指標名列前茅，施政成績備受肯定。

頒獎典禮上，徐榛蔚在眾人的掌聲中，從遠見天下文化事業群創辦人高希均教授手中接下五星獎座，三度摘下五星的花蓮縣長徐榛蔚，她也是全台四位負評低於 10%的首長之一，更有高達七成的民眾支持徐榛蔚連任花蓮縣長。

▲3度蟬聯5星縣長，徐榛蔚北上出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚在眾人的掌聲中，從遠見天下文化事業群創辦人高希均教授手中接下五星獎座。

遠見天下文化事業群創辦人高希均致詞表示，遠見雜誌已邁入第36年，縣市長施政滿意度調查也已經有28年經驗，遠見雜誌創辦宗旨在於以正向輿論力量帶動台灣社會進步，讓台灣人民站在世界的舞台。

遠見雜誌總編輯李建興指出，花蓮縣長徐榛蔚的施政剛中帶柔、柔中帶剛，深獲縣民的支持與肯定，今年也是三度榮獲五星縣長的榮耀。他提到，隨著疫情發燒，現在各縣市首長不僅要推動政策，兼具危機處理能力，還要成為醫學專家，並為了縣民所需上山下海，並化身最佳行銷員將縣市特色向外行銷。

▲3度蟬聯5星縣長，徐榛蔚北上出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

高希均教授表示，花蓮縣長徐榛蔚是全台四位負評低於 10%的首長之一，更有高達七成的民眾支持連任。

徐榛蔚表示，感謝各鄉鎮市及民意代表給予縣府支持，以及縣民的肯定，讓花蓮更加茁壯與進步。她指出，遠見雜誌透過公正評比帶動社會進步，此次獲獎讓花蓮縣政府全體同仁深受鼓勵，縣府團隊將持續與縣民攜手深耕花蓮，擘劃繁榮願景。

徐榛蔚指出，花蓮地理南北狹長共約180公里，相當於橫跨西部六縣市的距離，與宜蘭縣間有南澳溪，與台東縣間有秀姑巒溪，地理位置上形同島中之島。近年來由於新冠疫情衝擊，花蓮縣政府化危機為轉機，運用推動多年的遠端科技，發展觀光、遠距教學、遠距醫療、教育等多元面向，期許將花蓮打造為立足東台灣、放眼國際的觀光都會。

▲3度蟬聯5星縣長，徐榛蔚北上出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚表示，花蓮各項施政措施緊扣聯合國17項永續發展目標 ，期許連結科技、有機、觀光等層面，打造具有競爭力的縣市。

徐榛蔚說，縣府各項施政措施緊扣聯合國17項永續發展目標（SDGs） ，期許連結科技、有機、觀光等層面，並將花蓮打造為具有競爭力的縣市，同時透過遠距科技實現「線上有速度，線下有溫度」的目標，為來花蓮將會是文化魅力吸引全球遊客造訪，深具文化底蘊的幸福城市，並歡迎各縣市鄉親造訪，體驗花蓮迷人的獨特魅力。

▲3度蟬聯5星縣長，徐榛蔚北上出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣施政成績亮眼，在縣市施政八大面向滿意度方面，觀光休閒滿意度84.2%高居全國第一，教育滿意度82.4%為本島第一，環保滿意度80.1%全國第二，警政治安滿意度80%，消防與公共安全滿意度82.4%，醫療衛生滿意度84.9%，道路與交通滿意度69.9%全國第三，經濟與就業滿意度62.1%在全國平均以上。

今年度縣市長施政滿意度調查，一共成功訪問1.4萬多位各縣市民眾，綜合各縣市長施政滿意度、施政表現的給分、縣市政府八大施政表現淨滿意度等。八大面向包含教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業，花蓮各大面向均名列前茅，縣府亟思以創新思維結合政策，各項數據顯示縣民對施政有感。
 

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