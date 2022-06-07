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「蔡英文是台灣民主化身」　斯洛伐克副議長：好友不會因干擾妥協

▲▼總統蔡英文接見斯洛伐克訪團。（圖／翻攝總統府直播）

▲總統蔡英文接見斯洛伐克訪團。（圖／翻攝總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日上午接見斯洛伐克訪團時表示，這幾年台灣跟斯洛伐克的雙邊關係越來越好，台灣捐贈口罩，斯洛伐克也捐贈疫苗給台灣，展現善的循環；而斯洛伐克國會勞倫契克副議長（Milan Laurencik）也表示，兩國為實現民主，都走過漫長坎坷的道路，而蔡英文就是台灣跟人民，民主自由的化身。

本次訪問團成員，由斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、斯國國會友台小組主席歐舒斯基議員（Peter Osusky），及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）共同組團。訪團成員另包括：外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基議員（Tomas Lehotsky）、齊阿克議員（Miroslav Ziak）、史丹奇克議員（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市瑞哈市長（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成員。

蔡英文上午於總統府接見時表示，兩國的雙邊關係越來越密切，除了對抗疫情，台灣捐贈口罩給斯洛伐克，而斯洛伐克也捐贈疫苗給台灣，一起展現了「善的循環」。

蔡英文指出，去年國發會也率訪問團到斯洛伐克，後來斯洛伐克的經濟部次長也回訪台灣，並舉辦第一屆經濟諮商會議，在這些互動中簽署了16項備忘錄，在各項領域都有更深入的交流。

另外，對於日前剛閉幕的世界衛生大會（WHA），蔡英文感謝在場來賓的支持，特別是國會等三個委員會支持台灣參與的決議案，這讓台灣人民都非常感動。

蔡英文表示，期待台灣跟斯洛伐克在全球關注議題上建立更緊密的夥伴關係，如同面對俄羅斯入侵烏克蘭，台灣跟斯洛伐克攜手合作援助烏克蘭，相信跟斯洛伐克可以一起加強合作，為世界做出更多貢獻。

隨後，勞倫契克副議長致詞時表示，台灣跟斯洛伐克並肩走在疫情時代，疫情是艱難的考驗，斯洛伐克不會忘記最艱難的那段日子，台灣無私的援助，而台灣為了感謝斯洛伐克的疫苗時，特別在101點燈，這讓斯洛伐克深深難忘。

勞倫契克表示，斯洛伐克國會支持台灣參與世界衛生組織、國際民航組織，在斯洛伐克的台灣好朋友，高度讚揚跟台灣的經貿合作，還有台灣在斯洛伐克的投資。

勞倫契克強調，台灣的好朋友在你們身後，不會因為外界干擾而妥協，且做好威脅民主強權的準備；他更特別強調，為實現民主，兩國都走過漫長坎坷的道路，蔡英文就是台灣跟人民，民主自由的化身。

▼斯洛伐克國會副議長勞倫契克。（圖／翻攝總統府直播）

▲▼總統蔡英文接見斯洛伐克訪團。（圖／翻攝總統府直播）

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