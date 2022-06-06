蔡英文「暗崁」防疫資訊？陳智菡爆「有密件」　柯文哲：沒邀雙北很怪

記者袁茵／台北報導

台北市政府發言人陳智菡日前指控，中央對雙北「暗崁」疫情預估資訊，引發外界熱議。民進黨籍台北市議員江志銘6日質疑散佈疫情謠言，而陳智菡則反擊，4月6日總統蔡英文在總統官邸進行防疫會議，當中有提供一份密件，卻未邀請雙北首長；台北市長柯文哲也說，該場會議若是討論疫情就很奇怪。

▲台北市長柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲6日赴台北市議會備詢，江志銘質詢有關陳智菡稱總統蔡英文「暗崁」防疫資訊一事，並質疑陳智菡散佈不實訊息，已經不適任，應該要調整職務。柯文哲回應，陳智菡是台北市政府的發言人，發言還是代表台北市政府，講話一定有證據，但就像蔡英文的發言人問題，也不需要蔡英文來發言，如果議員有問題，由陳智菡自己回答比較好。

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

陳智菡表示，自己的發言都有證據，也會提供書面資料，「暗崁」是指蔡英文4月6日在總統官邸的防疫會議一事，當時沒有邀請疫情最嚴重的雙北首長，且在防疫資訊當中，還有提供一份「密件」，裡面有很多疫情、政策分析和參考資料，與會人士包括前副總統陳建仁、現任副總統賴清德、衛福部長陳時中等人，這是明確的證據。

江志銘質疑，因為沒有邀請雙北的市長，就認為是蔡英文「暗崁」疫情資訊嗎？陳智菡強調，「對。」後來有一份密件清楚呈現，很多資料沒有提供給台北市、新北市，這可受公評，並非所謂抹黑，且密件從未提供給北市府與其防疫人員，這點已有確認。

▲台北市議員江志銘。（圖／記者李毓康攝）

江志銘認為，陳智菡說的「暗崁」理由是指沒有邀請雙北市長出席會議，但台北市衛生局長黃世傑曾公開宣示，沒有「暗崁」情勢、都是公開透明，這樣的發言人不需要調整職務嗎？是否還要繼續包庇發言人？

柯文哲回應，蔡英文應該說明會議的本質，如果是黨內聊天、黨內聯誼會就算了，但如果是討論疫情就很奇怪，那天給其他人的資訊究竟為何，如果只是聊天就算了，「如果討論疫情就很奇怪，疫情最嚴重的兩個地方⋯」

江志銘則追問，發言人究竟是否適任，如果認為適任，現在柯文哲是否要繼續當「發言人的發言人」？柯文哲強調，自己不要當發言人的發言人，就像民進黨中央黨部的發言人發言，應該不需要蔡英文來代替回答。