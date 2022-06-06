　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文「暗崁」防疫資訊？陳智菡爆「有密件」　柯文哲：沒邀雙北很怪

記者袁茵／台北報導

台北市政府發言人陳智菡日前指控，中央對雙北「暗崁」疫情預估資訊，引發外界熱議。民進黨籍台北市議員江志銘6日質疑散佈疫情謠言，而陳智菡則反擊，4月6日總統蔡英文在總統官邸進行防疫會議，當中有提供一份密件，卻未邀請雙北首長；台北市長柯文哲也說，該場會議若是討論疫情就很奇怪。

▲▼台北市長柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲6日赴台北市議會備詢，江志銘質詢有關陳智菡稱總統蔡英文「暗崁」防疫資訊一事，並質疑陳智菡散佈不實訊息，已經不適任，應該要調整職務。柯文哲回應，陳智菡是台北市政府的發言人，發言還是代表台北市政府，講話一定有證據，但就像蔡英文的發言人問題，也不需要蔡英文來發言，如果議員有問題，由陳智菡自己回答比較好。

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

陳智菡表示，自己的發言都有證據，也會提供書面資料，「暗崁」是指蔡英文4月6日在總統官邸的防疫會議一事，當時沒有邀請疫情最嚴重的雙北首長，且在防疫資訊當中，還有提供一份「密件」，裡面有很多疫情、政策分析和參考資料，與會人士包括前副總統陳建仁、現任副總統賴清德、衛福部長陳時中等人，這是明確的證據。

江志銘質疑，因為沒有邀請雙北的市長，就認為是蔡英文「暗崁」疫情資訊嗎？陳智菡強調，「對。」後來有一份密件清楚呈現，很多資料沒有提供給台北市、新北市，這可受公評，並非所謂抹黑，且密件從未提供給北市府與其防疫人員，這點已有確認。

▲▼台北市議員江志銘市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員江志銘。（圖／記者李毓康攝）

江志銘認為，陳智菡說的「暗崁」理由是指沒有邀請雙北市長出席會議，但台北市衛生局長黃世傑曾公開宣示，沒有「暗崁」情勢、都是公開透明，這樣的發言人不需要調整職務嗎？是否還要繼續包庇發言人？

柯文哲回應，蔡英文應該說明會議的本質，如果是黨內聊天、黨內聯誼會就算了，但如果是討論疫情就很奇怪，那天給其他人的資訊究竟為何，如果只是聊天就算了，「如果討論疫情就很奇怪，疫情最嚴重的兩個地方⋯」

江志銘則追問，發言人究竟是否適任，如果認為適任，現在柯文哲是否要繼續當「發言人的發言人」？柯文哲強調，自己不要當發言人的發言人，就像民進黨中央黨部的發言人發言，應該不需要蔡英文來代替回答。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
金馬影帝現身商演精神疑出問題　慘澹近況曝光
快訊／百萬網紅泰國娜美驚傳死亡！　親友含淚證實了
金曲主持人神秘剪影出爐　網暴動瘋猜是這位「雙金得主」
端午節後拒吃肉粽！他開便當傻眼　網全跪：媽媽太強
快訊／林瑞陽公司「涉合約糾紛」遭起訴！明道也是大股東
快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰
白牆粉刷後浮紅色詭斑　網一看圖驚喊：快處理
防疫保單「拒絕重複投保」？　高嘉瑜曝金管會最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰　「成全了你的瀟灑與冒險」

防疫保單「拒絕重複投保」？　高嘉瑜曝金管會最新答覆

疫情轉移！中南部醫療量能吃緊　他曝一線狀況嘆：有家歸不得

北市府網軍之亂連環爆　他拿當年陳水扁比較「柯文哲倒退回上世紀」

許崑源逝世2週年今晚辦追思音樂會　韓國瑜現「聲」力挺

蔡英文「暗崁」防疫資訊？陳智菡爆「有密件」　柯文哲：沒邀雙北很怪

火化之亂！公告沒時間規範　黃珊珊要陳時中「苦民所苦」：盼明定指引

「陳時中應該直攻選總統！」　他見1數據驚：該跳過市長格局

快訊／北市擬設「染疫亡者專區」　允諾3天內盤整遺體暫存地點

朱立倫返台將換掉張善政？　國民黨駁斥「停止以訛傳訛」

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰　「成全了你的瀟灑與冒險」

防疫保單「拒絕重複投保」？　高嘉瑜曝金管會最新答覆

疫情轉移！中南部醫療量能吃緊　他曝一線狀況嘆：有家歸不得

北市府網軍之亂連環爆　他拿當年陳水扁比較「柯文哲倒退回上世紀」

許崑源逝世2週年今晚辦追思音樂會　韓國瑜現「聲」力挺

蔡英文「暗崁」防疫資訊？陳智菡爆「有密件」　柯文哲：沒邀雙北很怪

火化之亂！公告沒時間規範　黃珊珊要陳時中「苦民所苦」：盼明定指引

「陳時中應該直攻選總統！」　他見1數據驚：該跳過市長格局

快訊／北市擬設「染疫亡者專區」　允諾3天內盤整遺體暫存地點

朱立倫返台將換掉張善政？　國民黨駁斥「停止以訛傳訛」

全國首宗《跟騷法》收押曝！1天狂扣240通電話　恐怖前夫進牢了

汗臭來襲怎麼辦？5個方法幫妳全面改善，夏天也能當「香香公主」！

劇組凌晨4點拍水戲2人溺亡！　「莫名其妙就不見」網轟：都幾次了

最強黑馬！00878暴增10萬人投資　跑贏大盤散戶超愛高股息

摸11歲女童胸給100買雞排封口　補習班狼師誆遭誣陷坑錢下場曝

adidas X Gucci系列搶先逛！經典Gazelle聯名球鞋、可愛飾品必敗

確診死亡人數超越921地震　南投籲長者提升施打率減低中重症

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

單身妹「腹部隆起」以為變胖！健身半年才知事情大條了

作業快寫不完了！哥哥聽到「嗚嗚聲」秒回頭摸摸　眼神對牠超有愛

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

柯P不知確診亡者無須24小時火化　網打臉

快訊／「去年第一線24小時火化」　侯友宜：陳時中要改就要說清楚

恩恩爸想討錄音檔！新北市府挨轟　侯友宜親自回應了

北士科、中正紀念堂車來速9日退場

朱立倫回台可能「換政」？　他曝2關鍵：地方相信會換才繼續跑行程

快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰　「成全了你的瀟灑與冒險」

上班玩PTT被四叉貓抓包　 北市府科長自請處分

2條蛇入侵　造成台鐵電車線故障

民進黨曝公告「確診往生沒有規範24小時火化」　大家實務上習慣這樣運作

「陳時中應該選總統！」　他見1數據驚呆

「希望每年調高基本工資」　蔡英文：政府一定會排除萬難

朱立倫將啟動「換政」？ 張善政團隊說話了

要陳時中「能躲就躲」　學弟勸：別選台北市長　

蔡英文視察彰基　醫護突喊「我們都是817」討合照

更多熱門

相關新聞

「陳時中應該選總統！」　他見1數據驚呆

「陳時中應該選總統！」　他見1數據驚呆

民進黨由誰出戰台北市長遲遲未定，前副總統呂秀蓮日前喊話衛福部長陳時中，若要參選就趕快宣布，把事關國人生命健康的大權交出來。國民黨台北市議員張斯綱則有不同的看法，他認為「陳時中應該直攻選總統」。

兒童MIS-C通常在「染疫後2至6周」出現

兒童MIS-C通常在「染疫後2至6周」出現

快訊／北市擬設「染疫亡者專區」　允諾3天內盤整遺體暫存地點

快訊／北市擬設「染疫亡者專區」　允諾3天內盤整遺體暫存地點

香火袋夾腦門！阿嬤版限定防疫「趴走攏免驚」

香火袋夾腦門！阿嬤版限定防疫「趴走攏免驚」

確診康復一個月！他突冒1後遺症：很痛苦

確診康復一個月！他突冒1後遺症：很痛苦

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲江志銘陳智菡蔡英文防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

闖禍小女警憔悴現身調解會　賓士和Juke都要賣給她

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面