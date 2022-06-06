斯洛伐克團將訪高雄簽締盟協定　蘇貞昌：陳其邁是有潛力的政治家

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）



記者陶本和／台北報導

斯洛伐克本次組團訪台期間，布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）將與高雄市長陳其邁簽署夥伴締盟協定。對此，行政院長蘇貞昌6日特別向訪團介紹高雄與陳其邁，稱高雄是台灣非常重要的城市，人口有200多萬人，非常漂亮有很大港口，而陳其邁是有潛力的政治家。

布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）在致詞時表示，要特別讚許台灣防疫成就，並支持台灣加入世界衛生大會，因為疫情不是政治議題，任何有意願、有能力貢獻，全世界都要參加世界衛生大會。

對於本次行程將赴高雄，與高雄市長陳其邁簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會，德若巴說，他自己的政治生涯比較奇特，在中央擔任國會議員後，才到地方政府做事，如果可以就近第一線照顧民眾非常值得，他喜歡現在這份工作，更勝於舊的工作。

德若巴說，他非常期待跟高雄簽署夥伴協議，他跟高雄之間合作，可以在科技教育上緊密合作，希望跟高雄之間有更多學生交流。

隨後，蘇貞昌也特別向斯洛伐克訪團介紹高雄與陳其邁。他說，高雄是台灣非常重要的城市，人口有200多萬人，非常漂亮有很大港口，陳其邁是有潛力的政治家，跟德若巴一樣當過國會議員。

蘇貞昌表示，陳其邁這次要當選市長之前，他就是行政院的副院長，在當選市長後，對於高雄建設大力突飛猛進，有很好政績受到人民歡迎；他更稱讚德若巴很會選夥伴城市。

▼行政院長蘇貞昌接見斯洛伐克訪團。（圖／記者陶本和翻攝）

