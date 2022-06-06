「希望每年調高基本工資」　蔡英文：政府一定會排除萬難

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」時表示，提升勞工權益，是執政團隊一直努力的目標，政府已連續6年調高基本工資，也推動專法，讓職災保障體系更周全。她也承諾，希望每年排除萬難，調高基本工資。

蔡英文表示，提升勞工權益，是執政團隊一直努力的目標，政府連續6年調高基本工資，也推動專法，讓職災保障體系更周全，政府確實是有計畫地希望每一年都能調高基本工資，有時候確實碰到困難，比如在疫情期間，很多行業受到影響，但她要感謝行政院團隊，排除萬難，即便在疫情期間，還是調高了基本工資。

蔡英文說，對於受疫情衝擊較大的中小型企業，如果在調高基本工資有困難時，政府也會提供協助，讓調高基本工資成為政策中非常重要的一環。她相信，很多夥伴也都希望政府在調高基本工資上，能有一貫性且連續性的做法，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能持續往上調升。

蔡英文提到，就在上個月，《勞工職業災害保險及保護法》已經正式上路，對於災前預防、災害補償以及災後重建，都提供更健全的機制和保障；另外，從今年1月開始，父母可以同時請領育嬰留職停薪的津貼，津貼額度也從6成提高到8成，可以促進更多男性一起參與家中的照顧工作，也能讓勞工朋友在育嬰留職停薪期間，有更充裕的經濟支持。

蔡英文說，她知道大家都很關心疫情對勞工朋友的影響，從前年開始，政府推動一連串的措施，協助企業能夠維持員工的薪資、提供員工訓練課程；而對於沒有固定雇主的勞工，也提供津貼，來度過困難的時刻。

蔡英文指出，這些紓困措施投入的預算超過1,170億元，提供勞工朋友的協助，達到592萬人次，所協助的事業單位則有7.5萬家次；而政府也會持續檢討修正，並且配合紓困條例延長這些措施，提供勞工朋友更多支持，協助大家一起度過疫情的挑戰。