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LIVE／蔡英文接見斯洛伐克訪團　談雙方經貿、科技2大議題

▲▼總統蔡英文上午10點將在總統府接見斯洛伐克訪團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文上午10點將在總統府接見斯洛伐克訪團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團6日會見行政院長蘇貞昌後，7日上午10點，訪團一行人則入總統府，將與總統蔡英文會面，雙方將就兩國經貿及科技等各領域合作關係交換意見。

知情人士表示，斯國國會領袖率跨黨派重量級國會議員及最重要地方行政首長首度聯合組團訪問我國，這顯示斯洛伐克政府包含中央及地方以及國會對於拓展台斯兩國關係及深化雙邊情誼的高度重視。

本次訪問團成員，由斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、斯國國會友台小組主席歐舒斯基議員（Peter Osusky），及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）共同組團。訪團成員另包括：外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基議員（Tomas Lehotsky）、齊阿克議員（Miroslav Ziak）、史丹奇克議員（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市瑞哈市長（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成員。

對於本次訪台意涵，涉外知情人士表示，上一次是由斯洛伐克經濟部次長葛力克(Karol Galek)於2021年12月率團訪台，斯國國會領袖率跨黨派重量級國會議員及最重要地方行政首長首度聯合組團訪問我國，這顯示斯洛伐克政府包含中央及地方以及國會對於拓展台斯兩國關係及深化雙邊情誼的高度重視。

此外，由於台斯在2021年8月簽署「刑事司法合作協議」，而斯國司法部也同意於今年與我國簽署「民事暨商事司法合作協議」。知情人士表示，雙方將會在8日由駐處李南陽大使與斯駐台代表博塔文簽署。

知情人士表示，吳釗燮也會頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基友台小組主席，表彰他對深化台斯關係的貢獻，並見證簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。

至於其他行程規劃，知情人士說，還包括造訪中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；另外，也將赴高雄拜會市長陳其邁，並由德若巴省長與陳其邁簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀市政建設。

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