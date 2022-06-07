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蔡總統：台灣兒童疫苗涵蓋率高達74.2%　持續上升

▲▼中正紀念堂兒童疫苗接種站6／5落幕。（圖／台北榮總提供）

▲兒童疫苗涵蓋率持續上升。（圖／台北榮總提供）

文／中央社記者葉素萍台北6日電

總統蔡英文今天說，目前5歲至11歲兒童疫苗涵蓋率74.2%，且持續上升中。與國際相比，台灣兒童疫苗覆蓋率算非常的高，她要謝謝家長們的配合，以及所有支援兒童疫苗接種站的醫護夥伴，共同提升兒童疫苗覆蓋率。

蔡總統晚間透過臉書發文指出，今天許多學校恢復實體上課，她知道家長們都很關心孩子的防疫。指揮中心今天邀請馬偕兒童醫院兒童感染科醫師黃瑽寧進行健康講堂，向民眾說明，包括，一、居家照顧：目前確診兒童，以輕症、居家照顧為主，建議家長可以觀察精神與活動力，來留意孩子的身體狀況。

二、就醫警訊：居家照顧的過程中，請特別注意兒童腦炎重症前驅症狀，包括體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、持續頭痛、抽搐、肌躍型抽搐、意識不佳、步態不穩八大症狀，務必儘速就醫。

三、MIS-C：國內媒體報導首例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），這個症狀可能在兒童確診復原後6週內發生。根據國外研究，打一劑兒童疫苗可下降97%風險。

蔡總統說，目前5歲至11歲兒童疫苗涵蓋率74.2%，且持續上升中。與國際相比，台灣兒童疫苗覆蓋率算非常的高，也請家長可以選擇帶孩子去接種疫苗。

蔡總統並提到，要謝謝家長們的配合，以及所有支援兒童疫苗接種站的醫護夥伴，共同提升兒童疫苗覆蓋率。政府會持續強化兒童醫療量能、提升相關衛教知識，跟大家一起守護孩子的健康。

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