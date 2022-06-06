工程師節！新北水保服務團長黎少明　助市府企業防災

▲新北水保服務團長，助市府企業防災。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

6月6日是我國工程師節，新北市水土保持服務團目前共有67位成員，由水土保持、土木、水利及大地工程專業技師組成，協助會勘或輔導民眾，為市民提供水土保持專業意見或技術指導，在去年農委會所辦理之坡地金育獎中亦獲肯定，評定為績優水保服務團。農業局也特別感謝水土保持服務團技師們，守護新北市山坡地水土保持安全，所付出的努力與辛勞。

新北市土地約有88%屬山坡地範圍，包括農業使用、建築開發、工業區開發，坡地整治、農路開闢等，亦有違規開挖案件，故水土保持維護工作有賴公、私部門一同合作，110年度水保服務團協助會勘及輔導民眾水土保持處理與維護共計438件，並獲農委會評定為全國績優水土保持服務團，全國僅6縣市之水保服務團獲獎。

今年新北水保服務團團長由黎少明技師擔任，黎團長本身為土木及大地工程技師，對水土保持處理與維護及相關法令具豐富經驗，從事山坡地開發設計、施工監造及顧問工作巳超過三十年，業務除遍佈台灣本島及離島，亦涉足柬埔寨、帛琉等海外地區。

黎少明在公、私領域為本市貢獻良多，新北華城邊坡滑動整治計畫及中和雙和醫院A、B區新建工程，皆是由黎少明操刀設計監造，加入新北水保服務團後也協助會勘土地邊坡滑動等案件，隨市府第一時間到現場提供邊坡整治專業意見。

111年亦與市府簽訂企業防災合作備忘錄，協助市府、區公所及合作企業強化自主防災能力，並促進企業與社區建立防災合作關係，為山坡地防災及水土保持宣導盡心盡力，同時也將持續帶領水保服務團團員們持續爭取佳績。

農業局長李玟表示，民眾若有小規模農地整理需求如農地排水及農地砌石擋土牆，或是有水土保持相關問題都可向農業局預約服務團諮詢服務。民眾若有水土保持相關問題，可透過線上預約：https://reurl.cc/o1mDWq或於每週一、四上午撥打免費諮詢專線：02-2965-9930，由水保服務團技師主動撥打電話或現勘協助解答問題。

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