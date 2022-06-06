闖禍小女警憔悴現身！賓士和Juke都要賣給她　火爆調解內容曝

記者戴上容／新北報導

新北市林口警分局鄂姓女警5月11日駕駛警用巡邏車，疑恍神而撞上路旁的賓士GLA180、特斯拉Model3及Nissan轎車，造成警車翻覆，引發熱議。據了解，特斯拉部分上月已和解，剩2車尚待解，本月1受害車主貼文抱怨，肇事女警消極處理，今日三方召開協調會調解，除氣氛火爆賠償金額喬不攏外，調解時更不時傳來幾句「到底有沒有誠意解決！」、「你這個保險員真不專業！」等火爆言詞。

▲小女警（白上衣坐沙發上）現身調解會外等待調解 ，她全程面色憔悴 。（下圖同／記者戴上容攝）

新北市林口警分局鄂姓女警5月11日下午2時許，因公駕駛巡邏車行經林口區文化路三段392號前，疑恍神不慎撞上路旁停車格內的NISSAN Juke計程車、賓士GLA180及特斯拉Model3，當場造成警車翻覆四腳朝天，駕駛及副駕駛座警員自行爬出車內，幸好2人僅受到擦挫傷，昂貴的維修車費及後續受害車主在網路上提出：「警方態度擺爛」，引發熱烈討論。

▲▼林口分局女警開巡邏車疑恍神撞車瞬間 。（圖／記者戴上容翻攝）

忠孝派出所長何昱慶表示，特斯拉部分已完成和解，今天出席主要是賓士GLA180以及NISSAN Juke兩方進行調解，所有調解人員包含：鄂姓女警及其退休員警父親及所長何昱慶、保險員、律師等共10位，賓士方出席4人，NISSAN Juke方4人，調解會出動2名委員，上午10時10時許開始調解，整場氣氛時而平靜，時而火爆，在調解室外都可聽到激烈爭吵聲，調解時間長達90分鐘。

知情人士透露，調解會委員一開始先放鬆氣氛表示，「這是他主持過最多人的調解」，但大家仍面色凝重，大家價錢、資訊有落差，喬不攏，因此不時傳來幾句「到底有沒有誠意解決！」、「你這個保險員真不專業！」等火爆言詞，女警神情憔悴全程臉色鐵青、不發一語，由父親、律師、分局幹部代為回答。

據了解，賓士方先提出種種質疑，包含原先放在原廠的車子，為什麼會被送到警方的協力廠商去？以及協力廠商冒充員警跟被害車主對話，被害車主質疑：為什麼別人會有我的電話？質疑個資外洩，林口警分局交通組長則回應，是協力廠商「自願」幫忙，後來因為所長反映廠商不OK，所以現在車子已經送到拖吊場，較無爭議。

賓士方車主表示，原廠維修費近百萬，事故車賣出價格也是近百萬，但他們也不想要事故車，因此想要售車網站上的價格以100多萬元賣給女警。女警父親回應，沒辦法接受這個金額，要等一等車商估價，賓士車主連轟：「那你要說個金額阿，不是說要有誠意！」，並且一再澄清「我們未上網爆料」。

針對NISSAN Juke車損部分，受害車主則表示，他的車子也想要賣出，根據售車平台，2015年的價格約40多萬；女警父親認同，但金額還需要再由車商評估，另，女警父親十分不滿「爆料上媒體一事」，在調解室內吼：「我們都一直有在處理，我也只是退休員警，並非有特權有必要這樣爆料，寫那麼難聽嗎？」；受害車主則回應，是因為不知道該怎麼做，才會上網請求幫忙。

女警的律師羅惠民表示，雙方金額還須討論，車價部分還需要詢價，預計本周五再行討論，調解氣氛時好時壞，每個人都有脾氣不好的時候，不然就不需要來調解了；林口忠孝所長何昱慶則說，警分局會全力陪同女警完成賠償事宜。

▲女警律師羅惠民調解會後接受媒體採訪。（圖／記者戴上容攝）

►相關新聞：小女警連撞賓士、特斯拉、日產 只賠50萬挨轟想擺爛...分局回應了