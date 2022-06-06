裡面是痛苦的回憶！恩恩爸願簽「音檔不外流」切結書...疑點仍在

▲恩恩爸6日赴新北消防局聽音檔後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」感染新冠肺炎後轉為重症，送醫搶救仍不幸身亡，其父控訴撥打119求助後，救護車卻遲了81分鐘才到，導致恩恩延誤就醫、錯失寶貴救援時間，強忍悲痛出面向新北市政府請求通聯錄音檔，6日上午10點恩恩爸赴新北消防局釐清「空白的時間」，經過3個小時的聆聽與對談終於步出會議室。

中午接近1點，恩恩爸聽完26分鐘錄音檔後接受媒體訪問，他表示消防局提供的「撥打給老婆的3通」與「老婆撥出的5通」共8個檔案、10個錄音檔都聽完，但並沒有聽到消防局黃局長所說「錄到其他報案同仁個資」的情形，他也指出，當場就有提出應變辦法，例如將個資部分消音，同時也沉痛表示願意簽下切結書，絕不把音檔外流，因為裡面充滿痛苦的回憶，也不會想任由在網路上留下痕跡。

恩恩爸接著指出，今天聽到的通話錄音跟先前的譯文對比，譯文是無法明確顯示出老婆請119派車等所有過程中，那些急促、緊張的語氣，他表示只有譯文是不足以通盤還原現場。

他也提出問題點，他認為總機裡面拷貝出來的檔案，理論上應該是完整的，但在老婆與119的第三通與第四通電話時，恩恩狀態變化很緊急，於是有轉接護理師與高級救護員，但錄音檔卻出現斷開與重複點，造成通話中斷與部分出現重疊，而對方回答由於轉接過程中總機會將通話錄音中斷，所以這已是正常的檔案，但恩恩爸表示還是有些疑惑，回去會再討論。

▲恩恩爸求81分鐘音檔還原真相，發現中間有零星「空白時間」，今赴消防局聽完整錄音檔。（圖／翻攝恩恩爸臉書）



恩恩爸針對昨天發現聯繫上的「空白的時間」，消防局有說明時序問題點，對方表示由於119報案中心的電話很多，在一通電話掛掉時常常馬上就有電話進線，於是在老婆第一通電話結束後，接線員處理完緊接而來的下一通電話後，才回頭詢問老婆個資等，才會造成他認知的「空白時間」，恩恩爸表示對於這個說法理解、但沒辦法評論接不接受，只強調應有更好的做法，例如能判斷案件緊急程度、馬上進行處置，將其他報案電話轉給有空檔同仁。

恩恩爸表示，他也感謝衛生局陳局長、消防局黃局長等大堆人馬陪同他想聽完錄音檔，他當場有對資料中時序或是SOP等問題提出請教，雖然對方回答沒辦法到滿意、但今天心態上準備得比較好，先以較平靜的心把它對完。

恩恩爸語帶哽咽道，不知道指揮中心在針對後事處理部分有說了什麼，他們只覺得對於家屬來說是很難過的事，等不及姊姊與姊夫到火化場，就把恩恩放進去羽化了，他強調這部分如果能做的更人性化是更好。

恩恩爸最後打起精神，表示所做的努力只為追一個「真相」，只想拼湊出這81分鐘的完整樣貌，他說中央1922昨天有致電，在6/2已將文字檔寄給他，而新北市政府、消防局或衛生局、醫院的通話錄音檔，他們仍秉持原本內部隱私的說法與立場，依然不給，他對於他們是恩恩的父母、是當事人卻還是無法得知這些東西，感到無奈也抗議過，但也只能就目前能看到的處理，今天先將錄音檔與譯文做一個比對。