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德研究：「空汙嚴重地區」更可能出現新冠重症　關鍵因子曝光

▲▼印度新德里空汙、印度空汙。（圖／路透）

▲研究稱，新冠重症個案更可能出現在高汙染地區（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

德國一項研究發現，若長期曝露在汙染空氣中，也就是生活在空氣汙染物二氧化氮（nitrogen dioxide）含量高的地方，人們感染新冠後，住進加護病房或需要機械式呼吸輔助的可能性更高。

衛報報導，當化石燃料燃燒，二氧化氮就會被釋放至大氣中，而此種氣體對人體肺部有害，特別是內皮細胞損傷時，抑制氧氣從呼吸進入血液過程的傳輸，科學家先前就認為新冠與空汙有關，但少有研究集中在新冠重症個案與確診者可能潛在健康問題。德國研究團隊表示，「依據結果，長期接觸二氧化氮與新冠死亡率、發病率之間存在正相關」。

研究團隊利用空氣汙染數據計算出德國每個郡二氧化氮的平均值，發現最高值在法蘭克福（Frankfurt）、最低值在圖林根邦的蘇爾（Suhl）。在此同時，團隊也研究德國醫院需要重症監護治療與機械式呼吸輔助的新冠患者數據。

結果發現，在長期接觸二氧化氮最低的10個郡中，每個郡平均需要28張加護病房病床與19台呼吸器；至於長期接觸二氧化氮最多的10個郡中，每郡平均需要144張加護病房病床與102台呼吸器。儘管研究團隊承認，這項研究結果並未證明空氣汙染與新冠重症之間的因果關係，但確實有提出一種看似合理的因果連結，來說明重症與大氣中二氧化氮含量之間的關係。

新冠病毒感染人體進入細胞時，會與Ace-2蛋白質受體結合。Ace-2受體擁有許多關鍵作用，其中一個就是幫助身體調節血管收縮素II（angiotensin II）；換句話說，Ace-2受體有助於抑制發炎。不過當新冠病毒與Ace-2結合時，此種作用會被破壞，且空汙也會導致類似的血管收縮素II釋放。

研究小組認為，新冠肺炎加上長期曝露在空氣汙染環境中，可能導致更嚴重的炎症，進而造成新冠病情加重，加護病房與機械式呼吸輔助的需求也就更高。

研究人員科赫（Susanne Koch）表示，暴露在汙染空氣中，會導致一連串其他疾病，像是心臟病、中風、氣喘、肺癌，並在新冠大流行結束後長期損害健康，為了改善空氣品質，如今急需過渡至可再生能源、潔淨運輸和永續農業，這不但有助於減緩氣候危機，也將改善全球人民健康與生活品質。

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