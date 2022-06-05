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公廁烘手機用了更髒！孳生細菌往外吹　醫院研究發現：擦手紙較佳

▲洗完手之後，用擦手紙的殘留細菌會比用烘手機要來得少 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲洗完手之後，用擦手紙的殘留細菌會比用烘手機要來得少 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

很多公廁現在都會用烘手機來取代擦手紙，不過高雄大同醫院做了實測，意外發現烘手機造成的細菌殘留會比用擦手紙高出5倍，不排除是烘手機裡頭的積水造成。

高雄大同醫院做了相關實測，職安衛室主任沈駿緯說這是內部試驗，主要是為了提供在疫情期間，來到醫院的人員使用廁所一個安全環境，畢竟過往都有發生過在共用廁所而染疫的情況，沈駿緯進一步說明相關研究發現，醫院用ATP生物冷光檢測後發現測試使用烘手機之後，手部菌落數平均仍有525RLU，超過一般病房500RLU標準值；用擦手紙擦乾後的平均菌落數為103RLU，相差5倍。

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▲洗完手之後，用擦手紙的殘留細菌會比用烘手機要來得少 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲洗完手之後，用擦手紙的殘留細菌會比用烘手機要來得少 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲洗完手之後，用擦手紙的殘留細菌會比用烘手機要來得少 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲這種向下式的烘手機會有殘存積水，造成細菌往外吹。（圖／記者吳奕靖翻攝）

沈駿緯解釋，下吹式烘手機，使用者把濕的手放進去烘，水分會滴到底部累積，最適合病菌孳生，熱風再吹出時，病菌跟著擴散，反而熱風往下吹的舊式烘手機不會有積水問題。不過沈駿緯強調，防疫期間還是要勤洗手，而且要滅菌的話，最重要的關鍵就是「乾」，所以洗完手要怎麼把手擦乾，不管是用擦手紙或是烘手機，或許再補上一次的酒精消毒，應該會更保險。

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