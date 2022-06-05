一張圖看懂「重複感染」機率多高？　影響免疫力2關鍵曝光

▲美國經濟學家根據英國官方數據，分析人們重複感染新冠肺炎的風險。（圖／翻攝Instagram帳號profemilyoster）



記者吳美依／編譯

科學家目前普遍認為，人們此生可能多次感染新冠肺炎，但美國布朗大學經濟學教授奧斯特（Emily Oster）分析英國國家統計局（ONS）數據指出，大多數人在首次染疫後第1-3個月內，重複感染機率幾乎為零。其他專家則表示，對特定人士而言，此期間再度確診的風險仍可能相當高，取決於患者感染的變異株種類，以及接種疫苗多久了。

根據ONS數據，人們首次染疫3個月後，「每一個月重複感染的機率平均略低於1%」，直至6個月後才會上升至5%左右，但若是無症狀患者，或者未接種疫苗的人，風險會更高一些。不過，Omicron在今年稍早開始流行時，也有確診者在幾周後就重複感染。

奧斯特坦言，重複感染越來越難估算，因為檢測數量越來越少，「即使人們在家快篩，也可能無法被輸入官方系統。」此外，在第一波疫情中，沒有太多人能夠接受篩檢，意味著許多感染可能在未通報的狀況下發生。

密西根大學流行病學家戈登（Aubree Gordon）預估，人們大約每3年就會重複感染，「除非實施一些能夠真正改變局勢的干預措施，否則我們一生中都會多次感染新冠病毒」，而這與重複感染流感病毒，以及每年冬天季節性感冒的頻率大致相符。

▲科學家普遍認為，人們此生可能多次染疫。圖為美國加州街景。（圖／達志影像）



事實上，英國衛生安全局（UKHSA）發現，從疫情爆發至2021年4月1日，英國已發生89萬575例可能的重複感染，其中超過1萬例甚至可能是第3次感染。倫敦帝國學院免疫學教授奧特曼（Danny Altman）指出，疫情爆發至今，人們經歷好幾輪的抗體消退，以及Delta和Omicron帶來的2次疫情浪潮，「重複感染相當猖獗。」

儘管迄今沒有明確模式指出重複感染的嚴重程度，但人們的免疫力已隨接種計畫及自然傳播而提升。戈登提出自己的研究結果指出，二度確診及接種後感染似乎「明顯沒那麼嚴重」，第三、四度感染甚至可能幾乎難以察覺。

英國東安格里亞大學（UEA）醫學系教授杭特（Paul Hunter）的研究數據顯示，重複感染的病毒載量似乎也比初次感染更低。以倫敦帝國學院的研究為例，與Delta相比，Omicron重複感染的風險高得多，引發症狀卻沒有那麼嚴重，但這同樣必須考慮個人感染的變異株種類，以及疫苗接種狀態。

確診過就沒事？Omicron「重複感染」風險仍高 最新研究數據曝光

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