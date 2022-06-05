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害怕感染新冠病毒身亡！金正恩躲在家「閉門不出」　內閣總理攬全責

▲▼金正恩指責檢察單位無法強力執行黨所制定的醫藥品供給應政策。（圖／路透社）

▲金正恩近日為了躲避疫情，疑似在家閉門不出，未前往民生經濟現場視察。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）通報的單日新增發燒患者數有所減緩，雖然當局透過官媒聲稱已透過「科學手段」成功抑制疫情擴散，不過專家學者皆表示存疑，甚至認為北韓境內恐將出現新型變異株。其實，北韓最高領導人金正恩自從5月中旬後便未前往民生經濟現場視察，南韓猜測金正恩可能尚未接種疫苗。

根據《韓聯社》，其實從今年初起金正恩便前往境內各地的民生經濟現場視察，突顯出金正恩的「愛民形象」。

整理北韓官媒的報導，可以發現金正恩從今年1月28日視察咸鏡南道咸州郡連浦溫室農場與軍需工廠之建設、2月13日出席平壤和盛地區1萬戶公寓開工典禮、2月19日再度視察連浦溫室農場、3月2日參與紀念植樹活動、4月14日出席平壤普通江階梯式高級住宅竣工剪綵典禮。

不過自從新冠疫情疑似於4月底從平壤等首都圈開始爆發，以及官媒於5月12日正式承認境內出現疫情與病歿患者後，金正恩除了出席勞動黨政治局防疫相關會議進行相關指示，以及出席楊亨燮、玄哲海等國家元老喪禮以外，並未曾再出席民生經濟等相關現場視察，以此阻絕與平民接觸的可能性，減少任何造成染疫的風險。

▼金正恩5月15日視察平壤大同江區域的藥局。（圖／路透社）

▲▼金正恩15日視察平壤大同江區域的藥局。（圖／路透社）

▲▼金正恩在哀悼玄哲海時罕見在鏡頭前落下男兒淚。（圖／達志影像）

▲金正恩在哀悼玄哲海時罕見在鏡頭前落下男兒淚。（圖／達志影像）

南韓國家情報院5月研判，金正恩尚未接種新冠疫苗。若屬實，金正恩可能是欲藉「閉門不出」，阻擋任何染疫的風險。

與此同時，北韓內閣總理金德訓便於近期囊括金正恩在民生經濟的視察行程，包括北韓官媒《朝中社》今（5）日報導的視察平壤和盛地區1萬戶公寓建設工地，以及南興青年化學聯合企業所、平安南道文德郡漁龍協同農場、平安南道肅川郡藥田農場等地視察插秧狀況。

另外，金德訓還曾於本月2日視察平壤製藥工廠與順川製藥工廠。

《韓聯社》指出，北韓預計將於本月上旬舉辦勞動黨中央委員會全員會議，屆時將由金正恩出席主持，此次全員會議是南韓總統尹錫悅就任後的首次勞動黨全員會議，推測將會討論與發表對南韓政策、是否進行第7次核試等。

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