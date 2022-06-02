研究：BMI每增1成「染疫風險上升9%」　食物過敏確診機率降一半

▲美國研究發現，BMI與新冠感染風險有著密切關連。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

美國國家衛生院（NIH）資助研究發現，肥胖將提高新冠感染風險，身體質量指數（BMI）每增加10%，染疫機率就會上升9%，超重或肥胖患者的染疫風險更比一般人高出41%。相較之下，食物過敏的人染疫風險降低一半，但氣喘、濕疹、過敏性鼻炎及其他過敏性疾病，則無明顯關聯。此論文被發表在《過敏及臨床免疫學期刊》。

2020年5月至2021年2月，人類流行病學及新冠應對團隊（HEROS）監測美國12座城市、近1400戶家庭的4000多名成員健康狀況，其中每戶家庭至少一名成員年齡在21歲以下，大約一半受試者通報食物過敏、氣喘、濕疹及過敏性鼻炎。

研究團隊研判，過敏症狀「第二型發炎反應」（type 2 inflammation）可能減少呼吸道細胞上、一種名為ACE2的蛋白質受體，此受體為病毒進入細胞的關鍵，若數量減少，將限制病毒感染細胞的能力。此外，食物過敏者外出用餐頻率可能較低，也解釋了染疫機率較小的現象。

▲研究認為，幼童很可能成為家庭裡強大的新冠傳播者。（圖／路透）



在監測期間，不論孩童、青少年或成人的染疫機率都約14%，但孩童無症狀感染高達75%，可能攜帶高病毒含量，且與家庭成員互動親密，因此更有機會成為強大的新冠傳播者。

NIH國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）表示，此研究強調孩童接種疫苗、實施防疫公衛措施，以保護孩童及脆弱族群免受病毒感染的重要性。此外，BMI、食物過敏與染疫風險之間的關聯，值得進一步研究。

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