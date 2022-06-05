南台灣防疫第一線！高醫65歲慶生踏兩輪　醫護繞行高雄5院區　　

▲高醫65歲了！65名醫護、員工騎單車繞行旗下5家醫院慶生 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

防疫高雄提供大量醫護能量之一的高雄醫學大學附設中和紀念醫院65歲了！在疫情緊繃期間，以挑戰80公里的單車騎乘，一起慶祝醫院生日快樂。65名單車好手在5日6時50分，從高醫出發，沿著捷運、輕軌及渡輪，接棒繞行體系5家醫院，考驗自我體能極限，同時傳遞守護民眾健康的信念。

受到疫情的影響，高醫取消室內院慶活動，改辦一場別開生面的「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅。5日一早6時50分，高醫啟川大樓一樓就集結了65名熱愛單騎的員工，在高醫董事長陳建志、校長楊俊毓、附設中和紀念醫院院長鍾飲文、副院長林志隆、戴嘉言，以及高醫體系的高雄市立小港醫院院長郭昭宏、大同醫院院長傅尹志、旗津醫院院長蔡忠榮及高醫岡山醫院執行長吳登強等人的領軍下，一「騎」出發，一如奧林匹克聖火傳遞般壯觀，誓言要將高醫精神傳遍高雄。

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▲高醫大董事長陳建志 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高醫院長鐘飲文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一身勁裝、活力滿滿的陳建志董事長，開心應邀出席活動，他表示，COVID-19疫情改變了人類的生活習慣，很多人減少外出旅遊、運動及聚會，高醫附設中和紀念醫院在創院65週年舉辦這項節能減碳運動，除了讓同仁體驗高醫一路走來的成長過程外，也希望藉由踩踏兩輪帶動體系醫院的快速行進，同時鼓勵民眾走出戶外運動，盡快走出疫情陰影。

楊俊毓校長也表示，受到新冠疫情的影響，很多人不敢搭乘大眾運輸工具，為了保持社交距離、避免感染，紛紛改騎自行車，高醫附設中和紀念醫院65週年院慶舉辦單車活動，既可保持與他人的安全距離，同時拉近了與環境及健康的距離，是力行防疫新生活很好的運動，希望大家勤於運動、走向戶外，逐步回歸正常生活。

高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文指出，高醫附設中和紀念醫院創院65周年，從早年在六合路的門診起家，在董事會的支持、歷任校、院長的帶領及全體同仁的努力下，成為一千多床的醫學中心，並擴大到5家醫院的體系規模，已成為南臺灣醫學重鎮。逢COVID-19病毒全球肆虐，高醫更承擔起抗疫的重責大任，全體同仁凝聚力量，克服疫情難關，未來將秉持著薪傳火炬，實踐醫學大學附屬醫院的社會責任，也希望藉此單騎活動，一棒接一棒，傳遞愛與正向的力量，用幸福守護臺灣。

▲高醫65歲了！65名醫護、員工騎單車繞行旗下5家醫院慶生 。（圖／記者吳奕靖攝）

騎乘路線從高醫附設中和紀念醫院出發，經大同醫院，到鼓山搭渡輪前進旗津醫院，再從旗津跨海騎到高雄國際機場旁的小港醫院，進而遠征北高雄的高醫岡山醫院，最後回到附設中和紀念醫院，全程約80公里，路徑涵蓋陸海空要站。全程完騎者，贈送紀念車衣1件及完騎證明。

催生此項挑戰極限活動的林志隆副院長表示，高醫體系醫院橫跨南北高雄，包含小港醫院、大同醫院、旗津醫院及預定明年開幕的高醫岡山醫院，暱稱「大中小津岡」，形成山海一體的規模；體系更是人才濟濟、臥虎藏龍，除了鑽研醫學研究、教學及照護等外，很多人亦擅長跑步、單騎及游泳等三鐵運動，平時忙於工作疏於鍛鍊，正好藉此舒展許久未動的筋骨。本身是單車好手的他，曾號召高醫同班同學組成千歲團，單騎挑戰近70公里的屏東沿山公路，這次擔任第一隊領騎人，並全程完騎，展現高醫人奮鬥不懈的精神。

80公里考驗著騎士的耐力、體力與意志力，65名高醫員工亦或輕快踩踏、亦或極限逐，無不享受風馳電掣、暢快淋漓的快感；而平時手持聽診器或手術刀的醫師，更是展現飛毛腿的真功夫。路途中，大家無畏「逆風」騎行的考驗，頂者烈日揮汗行經捷運、輕軌及渡輪等路線，成功地抵達終點，過了不一樣的院慶日!

▲高醫65歲了！65名醫護、員工騎單車繞行旗下5家醫院慶生 。（圖／記者吳奕靖攝）