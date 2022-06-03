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南投5至11歲校園BNT接種率破9成　衛局提醒確診後3月仍須施打

▲南投縣5至11歲校園BNT接種率逾9成，圖為普台國小學童施打情形。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣5至11歲校園BNT接種率逾9成，圖為普台國小學童施打情形。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情嚴峻、兒童和青少年的家長人心惶惶，南投縣衛生局統計5至11歲第1劑BNT校園接種方面，昨（2）日校園集中接種有39間學校、7075人，有意願接種為3513人、實際接種3067人，接種率87.3%；目前已累計114間學校、人數1萬7337人，有意願接種為9174人，累計接種學童8271人，接種率90.15%。

另於12至17歲的第3劑BNT校園接種方面，昨（2）日集中接種計6間學校、學生1571人，有意願接種為1095人、實際接種907人，接種率82.83.%；目前已有18間學校完成接種、學生人數4607人，有意願接種為3068人，累計接種學生2690人，接種率 87.67%。

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▲▼中寮國中、鹿谷國中學生施打第三劑BNT情形。（圖／南投縣政府提供）

▲▼中寮國中、鹿谷國中學生施打第三劑BNT情形。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1423例。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，全縣確診個案於1日突破2萬人，其中12歲以下有2156人，佔了將近一成；衛生局引用專家招名威說法，許多國家陸續發現染疫兒童雖多為輕症，但發生「兒童多系統發炎症候群」的機率為萬分之3，其中又有30%至60%會住進加護病房，更有2%會死亡，因此國外陸續開放兒童施打新冠疫苗，降低重症死亡機率。

衛生局提醒家長，孩子本身如患有氣喘、肥胖、糖尿病、先天心臟、免疫、神經系統疾病，確診後重症的機率也較高，需特別留意；若孩子需要出入人多聚集場所、無法保持社交距離與衛生習慣，施打疫苗可以明顯減低重症死亡的風險。

至於已確診的孩童是否也需要接種疫苗，衛生局強調，病毒感染所產生的「自然免疫」抗體，可控性和接種疫苗後產生的抗體終究不同，建議自確診後至少間隔3個月再接種疫苗，更能避免第二次感染。

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