　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午連假出遊潮　台南頑皮動物明星們開心迎遊客

▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連假首日加上天公作美，台南學甲的頑皮世界野生動物園區，一早就湧入遊客，一睹偶像動物明星們的風采，沙漠動物們的新家「古掌聚落」也在3日首度開放參觀，只見剛搬進新家的狐獴們，不時好奇探出頭來，像是開心迎接遊客光臨，假日限定的「綠洲水樂園」更因為艷陽高照，成了親子戲水的最佳選擇。

▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

園方指出，為了讓動物們能有更舒適的環境與空間，園區內新落成的「古掌聚落」花了半年時間籌備、充分植栽並營造沙漠地區環境後，總算讓動物們順利搬家。新居落成的第一天就碰上端午連假首日，只見狐獴活力十足、興致勃勃地不斷探頭，像是主人般迎接客人們的到來；Keeper's Talk 動物解說則是特別受到親子遊客歡迎，許多小朋友認真聆聽著課本裡學不到的各種動物知識，讓此行變得更有意義。

▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年五月甫開放的「綠洲水樂園」在艷陽助攻下，成了最受歡迎的親子遊樂區。許多大小朋友見到嶄新的戲水設施，紛紛跳進池內戲水消暑、甚至打起水仗，度過難忘的「粽夏」端午。今年5月開始，全台確診人數急速上升，造成觀光遊樂業來客大幅衰退，這是疫情飆升後首次的連續假期。雖然遊客數只有3成，和往年相比還是落差很大，但已經是近期難得的人潮。

▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

想要前來的遊客不妨把握6月3日至5日端午節連假期間，不僅可參觀首度開放的全新沙漠動植物區「古掌聚落」，搶先進入剛落成的動物新居，假日限定的綠洲水樂園也皆於連假期間同步開放。想要多了解動物知識的大小朋友可以參加Keeper's Talk 動物解說，自早上10點至下午4點，分別有紅鶴、蘇卡達象龜、狐獴、藪貓、黑腳企鵝等動物介紹；水樂園旁草地則舉辦「粽夏喵星花園」園內消費滿額抽活動，只要在園內消費單筆達200元就可以抽獎乙次，有全聯禮券8千元及各種紀念好禮，在Google打卡還能獲得限量小禮物。

▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現在與朋友結伴2人同行，還可享有799元超值票價優惠，想入園不妨把握此次機會。更多關於頑皮世界最新資訊，請上頑皮世界官方網站或FB粉絲專頁查詢。

▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
「水行俠」傑森摩莫亞爆加入漫威！跨宇宙當超級英雄
吳宗憲喊話葛斯齊「別一直挖人古墳」　本人親回應了
終於卡到陰！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性
3寶剛滿月　昆凌激瘦「穿回產前窄裙」曬全身照
沒有無敵星星？侯漢廷爆再度確診　指揮中心回應了
出社會3年存到第一桶金！人妻「無痛存錢3招」成功買房
鄭家純「11年前比現在胖7kg」！　無濾鏡驚人對比曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／學生總確診首破22萬！單日+4229　全台6320所園校停課

端午熱爆！連假變天時間點曝　第三波梅雨炸全台一週

端午限定！新北活海鮮聖地「富基魚市」　消費滿2千送5顆石門粽

沒有無敵星星？侯漢廷爆再度確診　指揮中心：可能在陰陰陽陽階段

旅行團取消疫苗三劑令有望　觀光局鬆口「提報指揮中心」盼解除

端午節「終於卡到陰」！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

好消息！澎湖七美8歲確診男童跨海救命　搶救8天今康復出院

開放出入境時間點不會在7月中　交長曝關鍵「先練兵一陣子」

南投5至11歲校園BNT接種率破9成　衛局提醒確診後3月仍須施打

旅遊團補助3萬、自由行住宿折1300　交長曝「再增加碼」

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

滑水道不給力男童靠自己　手腳並用緩緩蠕動超無奈

快訊／學生總確診首破22萬！單日+4229　全台6320所園校停課

端午熱爆！連假變天時間點曝　第三波梅雨炸全台一週

端午限定！新北活海鮮聖地「富基魚市」　消費滿2千送5顆石門粽

沒有無敵星星？侯漢廷爆再度確診　指揮中心：可能在陰陰陽陽階段

旅行團取消疫苗三劑令有望　觀光局鬆口「提報指揮中心」盼解除

端午節「終於卡到陰」！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

好消息！澎湖七美8歲確診男童跨海救命　搶救8天今康復出院

開放出入境時間點不會在7月中　交長曝關鍵「先練兵一陣子」

南投5至11歲校園BNT接種率破9成　衛局提醒確診後3月仍須施打

旅遊團補助3萬、自由行住宿折1300　交長曝「再增加碼」

租屋竄小強！過來人狂它「2年沒再看過」　他曝半小時KO飛天蟑螂

快訊／學生總確診首破22萬！單日+4229　全台6320所園校停課

戰爭第100天　俄媒還在洗腦：俄軍「保衛頓巴斯」展現無私精神

端午熱爆！連假變天時間點曝　第三波梅雨炸全台一週

醫曝染疫「喉嚨痛→卡痰咳不出」詭異變化！1症狀網驚：從來沒看過

意外都在家附近「接通知才知遇不測」　北市：放任寵物外出恐觸法

動力火車cosplay粽子？　「打開冰箱全是人頭」笑翻網友

礁溪全新森林系老宅下午茶！採全預約制　在和室享鹹派、蘋果肉桂捲

劉冠廷成「搞怪王」！陳庭妮片場「笑到黑姑」發出豬叫

強尼戴普剛戰勝安柏赫德　網抓包「王力宏追蹤他IG」熱議：在暗示什麼

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」　網驚喊：比蟑螂可怕

快訊／死亡+142！20多歲男染疫「全身無力路倒」　出現中風、肺炎亡

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　網轟：根本詐欺

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

快訊／本土+76517「各縣市分佈曝光」

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

命理師提醒：不能說「端午節快樂」　因為2個悲劇故事

快訊／今暴增142死！本土增7萬6517例

怎麼避免二度染疫？他點「3個字」關鍵：無敵星星都是幻想

更多熱門

相關新聞

兒童疫苗接種率台南為六都第一

兒童疫苗接種率台南為六都第一

台南市3日新增6620名COVID-19本土個案，統計2022年1月1日至6月2日，台南市累計確診個案人數共120426名，已解除隔離77280名、尚在隔離中43146名，1日起在市立圖書館永康新總館開設輝瑞BNT兒童疫苗大型接種站，目前台南兒童疫苗接種率已突破6成，是六都第一。

北部國道下午塞了　這些路段一度紫爆「變停車場」

北部國道下午塞了　這些路段一度紫爆「變停車場」

「芒種」節氣5生肖財運最旺　

「芒種」節氣5生肖財運最旺　

侄子返家過端午節　叔叔陳屍山上水源地

侄子返家過端午節　叔叔陳屍山上水源地

蘇貞昌視察台南兒童BNT接種站

蘇貞昌視察台南兒童BNT接種站

關鍵字：

端午連假出遊台南頑皮動物

讀者迴響

熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

250人班機失聯　竟是機師睡死

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

抓到了！IP在北市府的網軍是他

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

更多

最夯影音

更多
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面