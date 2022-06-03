端午連假出遊潮　台南頑皮動物明星們開心迎遊客

▲台南學甲的頑皮世界野生動物園區，沙漠動物們的新家「古掌聚落」首度開放參觀，狐獴們不時好奇探出頭來，像是開心迎客，假日限定的「綠洲水樂園」更成親子戲水最佳選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連假首日加上天公作美，台南學甲的頑皮世界野生動物園區，一早就湧入遊客，一睹偶像動物明星們的風采，沙漠動物們的新家「古掌聚落」也在3日首度開放參觀，只見剛搬進新家的狐獴們，不時好奇探出頭來，像是開心迎接遊客光臨，假日限定的「綠洲水樂園」更因為艷陽高照，成了親子戲水的最佳選擇。

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園方指出，為了讓動物們能有更舒適的環境與空間，園區內新落成的「古掌聚落」花了半年時間籌備、充分植栽並營造沙漠地區環境後，總算讓動物們順利搬家。新居落成的第一天就碰上端午連假首日，只見狐獴活力十足、興致勃勃地不斷探頭，像是主人般迎接客人們的到來；Keeper's Talk 動物解說則是特別受到親子遊客歡迎，許多小朋友認真聆聽著課本裡學不到的各種動物知識，讓此行變得更有意義。

今年五月甫開放的「綠洲水樂園」在艷陽助攻下，成了最受歡迎的親子遊樂區。許多大小朋友見到嶄新的戲水設施，紛紛跳進池內戲水消暑、甚至打起水仗，度過難忘的「粽夏」端午。今年5月開始，全台確診人數急速上升，造成觀光遊樂業來客大幅衰退，這是疫情飆升後首次的連續假期。雖然遊客數只有3成，和往年相比還是落差很大，但已經是近期難得的人潮。

想要前來的遊客不妨把握6月3日至5日端午節連假期間，不僅可參觀首度開放的全新沙漠動植物區「古掌聚落」，搶先進入剛落成的動物新居，假日限定的綠洲水樂園也皆於連假期間同步開放。想要多了解動物知識的大小朋友可以參加Keeper's Talk 動物解說，自早上10點至下午4點，分別有紅鶴、蘇卡達象龜、狐獴、藪貓、黑腳企鵝等動物介紹；水樂園旁草地則舉辦「粽夏喵星花園」園內消費滿額抽活動，只要在園內消費單筆達200元就可以抽獎乙次，有全聯禮券8千元及各種紀念好禮，在Google打卡還能獲得限量小禮物。

現在與朋友結伴2人同行，還可享有799元超值票價優惠，想入園不妨把握此次機會。更多關於頑皮世界最新資訊，請上頑皮世界官方網站或FB粉絲專頁查詢。