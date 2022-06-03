桃市+7196！端午節看診人數略減　衛生局籲民眾踴躍施打疫苗

▲桃園市政府衛生局王文彥3日在市府疫情記者會上表示，端午三天連假期間，籲請民眾踴躍接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（3）日新增7196本土確診個案，市府衛生局長王文彥表示，今天確診個案比昨天下降約8.38%，桃市昨天本土案例分析18歲以下佔18%，65歲以下約占10%，完成解除隔離人數為26萬2350人；王文彥呼籲，本月4、5日在桃園巨蛋、平鎮婦幼館仍有提供兒童疫苗接種服務，民眾應儘快帶孩子接種疫苗以增加保護力。

王文彥指出，今天確診案例比昨天下降為8.38%，桃市本土案例分析18歲以下佔18%，65歲以下約占10%。居隔人數為11,982人，目前居家照護為6萬1,784人，累計28萬9,157人，已完成解除隔離26萬2,350人，約占91%，基層診所看診比例約75%比25%，基層比例越占越高。

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▲桃園市政府衛生局王文彥與市府新聞處主秘蕭成泰3日在市府疫情記者會上說明相關疫情資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，醫療採檢占總計13站今天看診人數有721人，持快篩陽性看診人數有558人，其中506人確診，確診率為90%，投藥者則有37例，累計看診人數為14,492例，快篩陽性7693人，確診率為77%，投藥則有460人份。

王文彥分析，今天端午節看診人數略為下降。兒童疫苗接種部分，端午節連續三天假期在桃園巨蛋與平鎮婦幼館都有兒童疫苗接種服務，開放時間為上午8時到12時，下午1時到4時，也可到學校接種都有接種服務，民眾可透過預約或到現場等候，把握2大接種站優勢踴躍完成接種。

另外，統計昨天桃園巨蛋共接種1,772人，陸軍專科有1,846人，各國小接種17,494人，門診醫院接種1009人，總計2萬2,121人。另外，6月6日起第二輪家用快篩實名制開始，每家藥局將從78份增加到117份，民眾若有需求可以身分證末尾字號購買。

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