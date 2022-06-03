好消息！澎湖七美8歲確診男童跨海救命　搶救8天今康復出院

記者／陳洋報導

澎湖縣政府3日表示，日前一名七美鄉8歲男童確診，經三總澎湖分院醫療團隊治療，已於3日康復出院，進行7天自主健康管理。澎湖縣長賴峰偉感謝醫護人員悉心照顧，守護民眾健康。

▲5月27日由海巡艇後送馬公的七美男童 。（圖／澎湖海巡隊提供）

澎湖縣政府指出，七美確診8歲男童於5月27日下午因出現全身無力、頭痛、嘔吐等症狀，經海巡艇協助載送至馬公三總澎湖分院，檢測PCR陽性確診，到院後嘔吐改善，但持續頭痛，精神活力差、血壓偏低，院方給與抗病毒藥瑞德西韋治療後，病況穩定。

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澎湖縣政府今（3）日公布新增135起確診案件，累積確診3,116例（含5例中症、1例死亡）。澎湖縣政府表示，男童收治負壓隔離病房治療，5月28日意識已清醒，可下床走路，食慾及活力有改善，經醫師持續給予藥物治療後，已恢復健康，並於3日出院。

▲男童經醫師持續給予藥物治療後，已恢復健康，並於3日出院。 （圖／澎湖海巡隊提供）

澎湖縣政府呼籲家長，若兒童出現發燒超過48小時或高燒39度以上合併發冷、冒冷汗或退燒後活動力不佳、呼吸急促、喘、胸悶胸痛等警訊表徵，務必盡速就醫；但若孩子穩定退燒、恢復精神活力，可先進行居家照護，並透過視訊診療經醫師評估開立症狀治療藥物。