病患急症缺氧「找嘸醫師」成植物人　女醫溜班1小時代價曝

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者黃哲民／台北報導

衛生福利部桃園醫院2016年發生值班的卓姓女醫師擅離崗位，導致住院病患因急症延誤救治成為植物人的醫療糾紛，家屬求償3816萬餘元，醫院賠償600萬元了事，也開會決議卓女應分攤128萬4000元但被拒，於是提告索討。卓女推稱沒同意醫院賠錢、不應被要求分攤，台北地院審理認定卓女因個人行為造成醫院須賠錢，判她應照醫院的要求全額賠償，可上訴。

卓醫師目前已轉任其他醫院，本案發生於2016年2月27日下午6點多，當時擔任住院醫師的卓女值班時，一位吳姓住院病患出現胃部不適、無法喘氣等急症，護理師不斷聯繫卓女到場處置不成，卓女一小時後才趕回，但病患錯失黃金救治時間，因缺氧性腦病變而成植物人。

吳家不諒解醫院疏失，怒告桃園醫院和卓女連帶求償共3816萬餘元。歷經3年協商，桃園醫院和吳家達成調解，賠償600萬元了事，已於2019年8月底付清，院方隨即召開「醫療品質審議小組」專家會議，隔年（2020年）4月判定卓女在本件醫療糾紛的責任等級為C級，應負擔賠償金額的21.4%，即128萬4000元。

卓女不認帳、拒絕付錢，桃園醫院協調不成，只好提告索討，主張基於保護病人權益的責任，加上卓女本件罔顧醫院值班制度、擅自離開值班場所的行為非常明顯，醫院身為僱主，所以先賠償病人，並非醫院允諾獨自承擔賠償責任。

卓女堅稱檢方已對她不起訴，代表她沒錯，醫院用彼此的勞動契約要求她分攤賠償金額，顯然有誤會，她雖配合到「醫療品質審議小組」說明事件經過，但說完就離席，沒參與討論與決議，更從沒口頭或書面同意醫院賠償吳家600萬元，醫院答應賠錢，與她無關。

法官審理認為卓女當時擔任住院醫師，確實不適用《勞基法》「勞工在工作時間內，未經核准，不得擅離工作崗位」等規定，但醫院24小時都有住院病人，為照護病人安全需求而設有值班醫師制度，卓女和桃園醫院所簽勞動契約，也明訂值班費、值班時間由醫院規定等條款。

此外，吳姓患者的主治醫師在吳家求償案證稱，桃園醫院當時沒有值班室，值班醫師可能在其他病房查房或休息，但值班醫師接到護理人員電話後，「應於20分鐘內到場，這是我們內部的規定」。

法官認定卓女當時既然是值班醫師，就負有值班期間隨時維護病房內病人生命安全的義務，醫院在本件醫療糾紛須賠償和解，就是她擅離崗位的個人行為所致，且分攤金額由醫院依規定召開專家會議判定，根本沒必要取得卓女同意，據此判決卓女應賠醫院128萬4000元，可上訴。