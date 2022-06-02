盤點公費快篩發放弱勢5劑長照3劑　衛福部：減輕脆弱族群經濟負擔

▲快篩試劑。（示意圖／記者姜國輝攝）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部2日向政院報告最新防疫措施，表示為了有效保全醫療量能，將調整確診者解隔條件，簡化分類為重症與否，中度個案則比照無症狀或輕症；同時，也將提供幼兒5劑、照顧型機構住民與工作人員3劑、弱勢民眾5劑的公費快篩試劑。

衛福部表示，目前全球疫情略降，但仍顯嚴峻，國內疫情則進入廣泛社區流行，重症及死亡個案持續增加，請各部會及地方政府務必加強管控傳播風險，並強化醫療應處能力，以減少疫情對脆弱族群衝擊。

衛福部因應我國際機場防疫自主防護能力已提升，昨起入境全面改為唾液篩檢，且已請相關部會盤點後續邊境放寬措施方向。而為了有效運用及保全醫院隔離治療量能，調整確診者解隔條件，簡化分類為「重症」及「非重症」，中度個案比照無症狀或輕症，並放寬重症解隔離條件，以避免影響患者本身共同疾病之檢查與治療，同時鼓勵基層院所加入快篩陽性確診、給藥與居家照護服務，使確診民眾可即時獲得妥善照護。

衛福部強調，也將並提供0至6歲幼兒每人5劑、照顧型機構住民及工作人員每人3劑、弱勢民眾每人5劑公費快篩試劑，減輕脆弱族群經濟負擔。此外協助六都地方政府設置5至11歲兒童疫苗大型接種站，在端午連假期間持續提供服務，評估各站每日約可提供2千至3千人次服務量。

衛福部呼籲，疫情已來到最後關鍵戰役，中央及地方應持續協力合作，提升全民疫苗涵蓋率，並強化衛教資訊取得與系統優化，以減少基層公衛單位工作負擔。國人亦應配合防疫措施並落實個人防疫，以降低疫情影響，早日進入正常生活。