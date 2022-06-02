快訊／國民黨團爆：福吉美唾液快篩驗不出Omicron　衛福部踹共

▲國民黨團舉行「蝦米！福吉美唾液快篩驗不出Omicron？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部核准韓國製的唾液快篩「福吉美」進口，只要吐口水就可以檢測出是否確診新冠肺炎，不過，國民黨立法院黨團2日踢爆，福吉美唾液快篩原廠說明書，僅標示可驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，就是沒有標示Omicron，更接到民眾投訴，家中兩孩童高燒用唾液快篩檢測陰性，但隨後用鼻腔快篩檢測陽性，呼籲指揮中心出面說明。

▲福吉美唾液快篩原廠說明書，僅標示可驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，並未標示Omicron。（圖／國民黨團提供）

國民黨立法院黨團今天舉行「蝦米！福吉美唾液快篩驗不出Omicron？」記者會。黨團書記長萬美玲會中表示，「快篩陽即確診」上路後，篩檢這件事情越來越重要，尤其是很多父母為了幫孩子快篩，購買唾液快篩給孩子驗，但最近國民黨團接到檢舉，福吉美唾液沒有辦法準確地驗出Omicron病毒，還發現其原廠說明書就指，只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，就是沒有標示Omicron。

萬美玲質疑，連後來核准的唾液快篩廠商「易安可」也製作文宣，標示福吉美沒有辦法驗出Omicron，如果這是假的，為什麼沒有看到代理商出來做澄清？難道民眾花錢買這個唾液快篩，反而變成冤大頭嗎？不就是買了一個「沒有用的廢物」回來嗎？遑論這還可能因此延誤民眾就醫時間，簡直就是「政府殺人」，痛批「無良的廠商加上無能的政府」，簡直非常可怕。

萬美玲還說，日前有桃園一名女童連日高燒，父母先用唾液快篩檢測陰性，後來繼續高燒，隔日才用鼻腔快篩檢測陽性，送醫時Ct值21，而其小學一年級的弟弟也有同樣高燒狀況，拿唾液快篩檢測還是陰性，5分鐘內再用鼻腔快篩檢測陽性，顯示唾液快篩試劑真的驗不出Omicron，呼籲指揮中心說清楚講明白。

國民黨立委林奕華補充，衛福部應比照德國作法，將每一項核准進口的快篩試劑、其能篩檢出哪些病毒株清楚公布，完整揭露資訊，不要讓民眾變成冤大頭，保障「知」的權利。