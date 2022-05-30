自由廣場設施打站挨批白癡命令　他竟稱：中央在想辦法增加北市確診數

政治中心／綜合報導

指揮中心30日宣布，將在六都加設兒童疫苗大型接種站，台北市地點在自由廣場，台北市長柯文哲則批評，「這是很白痴的命令！」，對此，政治評論員黃士修竟表示，六都日染疫數，台北市已經降到第五名，高雄市第二，台中市第三。中央當然得想辦法，增加台北市的確診人數，讓高雄市不要那麼難看。

對於自由廣場兒童疫苗接種站，柯文哲直言，「這是很白痴的命令！我都在學校打完了，他要幹什麼？」目前5到11歲兒童疫苗都在學校裡面接種，「為什麼要搞這個？學校打完就好了！」副市長黃珊珊也直言，自由廣場有很多快篩陽性民眾，他們不建議到這打疫苗。

指揮中心30日晚間回應，兒童疫苗是在室內接種，而診斷、篩檢是在戶外自由廣場，兩地相距約500公尺，疫苗接種的民眾會從大忠門的方向進入室內，而篩檢是從大孝門開車到廣場上的車道，故人流並不會重疊。

指揮中心表示，負責自由廣場接種作業的是台北榮民總醫院團隊，北榮團隊有非常豐富的篩檢站和接種站運作的經驗，這段時間也協助台北市完成許多重要防疫工作，相信在接種作業上一定會做到最好、最妥適的安排，指揮中心也會隨時掌握各種狀況。

對此，黃士修表示，如果民眾都不會走動，當然像王必勝說的，人流不會重疊。如果民眾都不會走動。換個角度進一步問，為什麼指揮中心要下這個白癡命令？答案：水痘派對(Chickenpox Party)。

黃士修指出，有些人相信，未成年人得水痘沒有那麼嚴重，所以故意讓兒童與患者接觸而感染。各國公衛專家反對這種活動，「但是我國主導防疫政策的公衛專家陳建仁並不是正常人。」

黃士修表示，台北市空曠場所很多，疫苗大型施打站，可以在花博、可以在北車。以我個人為例，三劑疫苗都是去大型施打站，依序在台大體育館、花博公園、台北車站。

黃士修斷言，再加上六都日染疫數，台北市已經降到第五名，高雄市第二，台中市第三。中央當然得想辦法，增加台北市的確診人數，讓高雄市不要那麼難看。

對於自己的說法，黃士修表示，可以觀測網軍節點來求證，日前焦糖哥哥就表示：「應該積極讓自己染疫，確診後又積極讓一起居隔的家人一起染，利用 7-10 天達成全家確診的成就，對大人來說就像打天然第四劑，對小孩來說就是專治 omi 的天然第一劑，10天後全家擁有超級抗體。」

黃士修指出，爸爸媽媽看著出生的孩子，從只會躺著，到學習翻身和爬行，再到第一次用兩隻腳站起來，開始會跑會跳。然後不幸地染疫。說「很多孩子走了」會被刑事局查辦，民進黨網軍告訴大家，十個孩子也不多，繼續講的都是中共認知作戰。

黃士修表示，雖然至今抓不到任何中共網軍，只抓到一個林瑋豐，他老婆還正好是民進黨網軍部主管。這幾年沈伯洋靠著資訊戰專家頭銜招搖撞騙，一被鄉民抓出來酸，又要躺在床上咬著嘴唇咬到出血。

黃士修批評，對政客來說，太少孩子走了，他們根本沒看到。對蔡總統來說，拜登的狗過世比較重要。對家長來說，唯一的孩子走了，就沒有孩子走了。對那些孩子來說，終於不用繼續走了、不哭了、不痛了，「我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」