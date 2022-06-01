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竹市+2008　國小童先發2劑快篩、幼兒園唾液快篩採購中

▲0601新竹市疫情。（圖／新竹市府提供） 

▲新竹市今日新增2008例確診。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今日新增2,008名確診個案，今年以來累積35,771名確診個案，目前累積居家照護者為9,615人、居家隔離者為3,438人。市府表示，為讓國小學童可以在有症狀時自行篩檢，將針對國小學童加碼發放每人2劑鼻腔式快篩，幼兒園學童部分則每人發放1劑唾液快篩，目前已進行快篩採買作業。

市府表示，竹市5-11歲兒童輝瑞疫苗大型施打站施打服務已開放限額線上預約，設站時間自下周一（6月6日）起周一至周五08:00至11:00，下午14:00至17:00，地點由中正市場改為體育館施打站（新竹市公園路295號），請有需要之家長提前預約。今（1日）已開放6日、7日施打時段預約，2日零點起開放8日，3日零點起開放9日，以此類推。

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▲0601新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲即日起至6月30日，0-6歲兒童家長可持健保卡至指定藥局領取免費兒童快篩5劑。

除施打站之外，家長亦可選擇配合校園集中接種期程，市府將提早於6月10日前完成全市國小巡迴接種服務，或於本市「5-17歲兒童和青少年BNT」、「6-11歲莫德納」接種疫苗之指定診所預約施打，如有疑問，請詳參本市防疫資訊網或洽03-5320900專人諮詢。

另，今起至30日，中央將免費提供0-6歲幼兒5劑家用快篩試劑，領取對象為105年1月1日（含）以後出生幼童，請家長憑健保卡至竹市82家實名制健保特約藥局領取，依身分證字號尾數單雙號分流，單號周一、三、五，雙號周二、四、六，周日皆可領取。衛生局也提醒家長，家用快篩勿使用於2歲以下幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用。

校園方面，為讓國小學童可以在有症狀時自行篩檢，市府也針對國小學童加碼發放每人2劑鼻腔式快篩試劑，家長屆時請依學校通知時間到校領取。至於幼兒園學童，市府已進行唾液快篩採買作業，未來將提供幼兒園孩童每人1劑唾液快篩，讓孩童於有症狀或復課時使用。

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