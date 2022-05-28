「絕對負責不推卸」卻神隱　家屬再批天虹副總：說得很多做得很少

記者陳凱力／新竹報導

天虹科技公司副總羅偉瑞日前在新埔道路因違規，與53歲戴姓保全發生汽機車碰撞。事後戴姓保全不治，而轄區新埔分局長則因陪羅偉瑞作筆錄，與新竹縣警局副局長許豐統、公關科科長嚴永銘轉發羅偉瑞聲明等爭議惹得一身腥，不只公親變事主，還受到調查懲處。事後，羅偉瑞傳了封簡訊給家屬表達誤會與道歉之意，但家屬卻表示，羅先生說得很多、做得卻很少，就連解剖當天，警方還幫羅男說話，「羅男不會到場，因為怕有些家屬會不理性」，讓家屬感到心寒。

▲戴姓保全的家屬說，新聞曝光後，羅男只傳了簡訊表示道歉、誤會，感受不到他真誠的道歉。（圖／家屬提供）

今日，新竹縣警局督察科對於警方日前行為作出調查結果說明，分局長林英煌、副局長許豐統、公關科科長嚴永銘因思慮不周，行為影起非議，影響警譽，分別予以申誡、劣跡註記等處分。

▲警方今日公布監視器畫面表示，分局長林英煌並未接觸被害者家屬與介入偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



三名高階警官因思慮不周、界線不明導致公親變事主，成為警界的教學範本，不過真正肇事的當事人羅偉瑞在新聞曝光之今，只傳了封道歉訊息給家屬，就連26日解剖當天，家屬都再次收到警方言語暗指「不理性」，覺得非常失望。

家屬說，由於感受不到羅先生的誠意，才轉向媒體投訴，新聞曝光後，羅只傳了封簡訊，要家屬不要因媒體的捕風捉影對他產生誤解，接著便無消無息，監視器畫面這麼明顯，明明就是自己撞了人，還試圖卸責，小動作頻頻，一句真心道歉都沒有，真的無法接受。

至於羅偉瑞傳的171字道歉簡訊，家屬說，羅說得很多、做得卻很少，該給予家屬關懷的單位，也未曾前來關懷，26日解剖當日，家屬詢問警方「羅是否現身」，警方卻說「羅先生不會到場，因為怕有些家屬會不理性」，自己明明是受害者，卻親耳聽到被指「不理性」，家屬真的覺得很心寒。

▲天虹副總羅偉瑞（白衣者）在律師陪同下前往新埔寶石派出所製作筆錄。

【羅偉瑞向家屬道歉簡訊】

大哥您好：

我方才看到了媒體對於本件事故的報導，實在很難過，對於本件不幸的發生，我要再次向您及家人表示歉意，但我絕對會負起相關責任，更不可能有能力影響員警的調查甚或是醫院的診斷。

或許您及家屬因為媒體補風捉影而有對我產生誤解，我也只能承擔，但後續該負的責任我不會推卸，也不希望因為媒體的報導而造成您及家人的誤解，還請您代為轉達，謝謝您，也請節哀。



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