死亡車禍問家屬自殺傾向是SOP？分局長還原天虹副總警訊筆錄過程

記者陳凱力／新竹報導

天虹科技副總羅偉瑞肇事撞死人案，爆出警界高官「全程作陪」下指導棋，對此，遭點名的新埔分局長林英煌則解釋，自己是受到朋友拜託過去，僅提供肇事者心理支持、一些意見而已，整個筆錄過程並無介入。林英煌也說明，相關案件已經進入司法程序，由檢察官著手調查，保證絕無循私或給特殊待遇。

▲竹科羅姓高階主管違規跨越雙黃線左轉，與戴姓保全發生碰撞，意外引發高階警官關照疑雲。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

53歲戴姓保全本月18日騎機車行經新竹縣新埔鎮褒忠路時，遭到駕駛賓士休旅車的科技公司副總違規左轉撞飛，保全送醫搶救2天仍不治。期間因肇事者筆錄時有高階警官作陪、筆錄時員警疑似傷口撒鹽的問話，讓家屬大為不滿。

家屬指出，死者18日發生車禍、19日轉院、20日不治。家屬21日前往新埔分局寶石派出所製作筆錄，當時就看到新埔分局長在場，之後製作筆錄的員警，竟然問死者女兒「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」讓一旁家屬傻眼至極，痛批傷口撒鹽，家屬認為，死者直行好好地被違規車輛撞飛，員警問這一句話是懷疑死者「碰瓷」?難道因為肇事者開著奢華昂貴的賓士休旅車，死者只是一名普通的保全，就要被如此懷疑？製作完筆錄後，家屬更目睹分局長上親自向前尋找羅男，辛酸悲痛下不免懷疑，是不是「有關係就會沒關係」。

▲家屬對警方詢問筆錄的問話方式感到不滿，同時也對分局長到現場關心提出質疑。

對於家屬的指控，新埔分局長林英煌則解釋，自己是收到友人電話拜託，友人知道羅肇事撞了人非常惶恐，但因友人不便親自前往，因此才拜託他去現場給予心理支持。

林英煌說，自己抵達現派出所時筆錄製作已經開始，因避嫌關係自己並未上前打擾，而是在派出所內的會客室靜靜等待，等到筆錄製作完畢後，才向羅男表示關心安撫，同時也提醒他，案子一定會進入司法程序，務必要好好和家屬達成共識，展現最大誠意。

至於筆錄製作時員警詢問死者家屬「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」就是例行SOP，就他的了解，員警不管什麼案子都例行的詢問，並沒有套話或引導的意味，「傷口撒鹽」的問話真的並非本意。

林英煌說，相關案件已經進入司法程序，由檢察官著手調查，保證絕無循私或給特殊待遇，能理解家屬悲慟的心情以及對於細節的不滿，警方這裡一定提供最大的協助並秉公辦理。

▲寶石派出所出面說明車禍情況，竹縣警局也表示案外案將進入調查，還原現場後，若有疏失則追究責任。

寶石派出所說明，5月18日17時許接獲報案，於新埔鎮褒忠路發生一起車禍，羅姓男子駕駛銀色休旅車沿褒忠路南往北跨越雙黃線左轉，與對向機車騎士戴姓男子發生碰撞，導致戴男送醫，當下意識清楚，尚能進行酒測並簽名，唯轉診馬偕後於20日凌晨搶救無效，同日警方報請司法相驗，21日檢察官及法醫相驗後，認定死因待查，排定於26日進行解剖以查明死因。

縣警局督察科則表示，目前這起案外案已經著手調查，包括調閱監視器、筆錄等還原現場狀況，如果確定同仁有疏失，也會依法究責，決不寬貸。

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