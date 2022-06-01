5月1億劑快篩到貨了嗎？　藍委問蔡英文：假訊息？請政府查清真相

▲蔡英文5/6表示該月預計有1億劑左右的快篩試劑到貨。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

先前快篩試劑供不應求，總統蔡英文遂於5月6日透過臉書宣示，預計5月取得1億劑左右。但國民黨立委林奕華昨質疑是否如期達標，並表示「是假訊息嗎？」請政府要查清真相。

行政院長蘇貞昌日前表示要就藝人郭彥均臉書文爭議，查辦是否有造謠、境外勢力介入等嫌疑，引發人民批評侵犯言論自由，國民黨發起「要辦一起辦」行動聲援郭。

臉書粉專「藍白拖的逆襲」近日指總統蔡英文下令孩童燒到41度才准收治，被蔡政府抓包造假，蔡英文透過臉書澄清，並表示，有心人士藉機對疫情造謠，試圖造成社會對立，破壞大家的努力，她要給予強烈譴責。

林奕華看到後，在該篇貼文底下留言，「那一億劑快篩會到貨呢？也是假訊息嗎？請政府一定要查清楚真相！勿枉勿縱」。截至發稿前，該留言累計979個按讚數。

網友表示，「請立委一定要追這題」、「他們可以，妳就不行」、「肯定要嚴辦，院長也要震怒」、「誰在散播假訊息？？？一億劑快篩倒數計時中」、「刑事局在哪裡？開工了啊」。但也有人說，「若到時公布超過一億劑請問委員要出來道歉嗎？」

經查詢，衛福部疾管署網站中的「防疫物資」頁面，未有快篩試劑的統計資料，僅有外科口罩、N95口罩、全身式防護衣、一般隔離衣、防護面罩等統計資料。

另外，郭彥均臉書原文未提及「很多孩子就這麼走了」，僅是與醫護有人的對話截圖中，出現「看到這多孩子 就這麼走了」。經台灣事實查核中心查核，就時間軸來看，是先由媒體以「很多孩子就這麼走了」為標題報導，後續才有農場文散布。