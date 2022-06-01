竹縣+2527　0-6歲快篩劑免費發放！中低收、獨居加碼納入



▲新竹縣今日新增2527例確診。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新增2527例新冠肺炎本土確診案例，無症狀者2353人，約佔93%，目前居家隔離中為354人、居家照護中為6646人，居家照護累計共35280人。為加速兒童BNT疫苗接種，竹縣部分診所和衛生所於端午連假加開多場次接種，請民眾多加利用。

新竹縣各國小校園BNT集中接種在衛生局、學校與和合作院所努力協調下，均提前至6月10日前完成。另外為服務滿5歲以上且尚未就讀國小孩童，也將由大安醫院於6月3日上午在竹北婦幼館加開一場5-6歲幼童BNT疫苗專診1000個名額，今(1)日晚上7:00開放預約。

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▲▼為加速兒童BNT疫苗接種，竹縣部分診所和衛生所於端午連假加開多場次接種，請民眾多加利用。





6月1日起0-6歲孩童家長可持孩童健保卡(2016年1月1日以後出生)至各快篩實名制販售據點免費領取5劑家用快篩試劑，期限為6月30日；接觸者居家隔離期間由衛生所發送或由非同住親友至衛生所代領的快篩試劑，0+7和3+4兩方案的隔離者皆發送3劑快篩，6歲以下不再發送。



竹縣低收入、中低收入戶、遊民和獨居老人同樣納入發放免費提供快篩試劑對象，每人發5劑。新竹縣低收入戶4270人，中低收入戶2830人，共計3萬5500劑快篩已到貨並配發至各鄉鎮市公所，將由公所發放通知單提醒民眾持通知書、領取人身分證、全戶戶口名簿和列冊人口印章來領取，1人代表全家領取。新竹縣列冊獨居老人(扣除低收或中低收)和遊民約有600多人，將在快篩到貨後，由社會處安排盡速發送。

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