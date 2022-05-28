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副總撞死人警高官陪做筆錄　新竹縣警局開鍘！分局長、科長記申誡

記者陳凱力／新竹報導

日前新竹縣一名保全因科技公司副總羅偉瑞開車違規發生車禍，送醫2日不治，之後再爆發有高階警官陪做筆錄、警方幫轉傳肇事者聲明，引起外界輿論不斷。新竹縣警局督察科今日做出處分，包含新埔分局分局長林英煌申誡一次、公關科長嚴永明申誡一次、副局長許豐統劣跡註記，並說明調查結果。

▲天虹副總撞死騎士！不止分局長陪作筆錄　竹縣刑大竟代發聲明。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣日前發生分局長陪同肇事者製作筆錄，引起各界討論。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹縣警局督察科督察長王立德說明，有關本局新埔分局分局長林英煌於本(5)月20日受刑事警察大隊吳姓副大隊長之託，陪同車禍肇事者製作筆錄一事，經督察科調閱監視器影音、訪談相關人員，林英煌當(20)日輪休，過程中未曾與死者家屬接觸，亦未干涉員警辦案，惟所為仍欠周詳，致社會大眾觀感不佳，因此予以行政懲處；另就製作筆錄爭議部分，檢視派出所駐地監視器影音，承辦員警並未詢問家屬死者有無自殺傾向，依內政部警政署所律訂之交通事故筆錄格式，就死者「是否有生病？是否因生病服用藥物？」等情形進行釐清，尚無不當。

▲▼高階警陪筆錄！分局長、科長、副局長懲處曝　家屬一句話冷回。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹縣警察局督察科科長王立德今日說明調查結果。

▲▼高階警陪筆錄！分局長、科長、副局長懲處曝　家屬一句話冷回。（圖／記者陳凱力翻攝）

另有關本局於公務群組中代轉肇事者之聲明書，並非透過肇事者取得，係本局副局長許豐統經友人提供，交公關科作為平衡報導之用，惟公關科長嚴永銘思慮未周，誤以公務群組發布，遭致非議、影響警譽，同樣已予以行政懲處。

新竹縣警局表示，對於局內幹部未能以身作則，造成社會大眾觀感不佳，深表歉意，除已追究相關人員責任外，並將落實檢討策進，杜絕類似案件發生。

對於警方的調查處置，家屬憤怒表示，只要求說實話，請不要卸責，家屬說，確實有被問到這句（有沒有自殺傾向），就是因為車禍還被問這句，才印象深刻，分局長事後不是還說這是SOP？這不是前後矛盾嗎？對於今日公布的懲處結果，家屬認為「對分局長來說根本不痛不癢」，質疑「難道警譽就值一個申誡？」

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