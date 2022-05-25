天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄　警還代發聲明

記者陳凱力／新竹報導

天虹科技副總羅偉瑞肇事撞死人爆出「警界高官全程作陪」案外案，遭點名的新埔分局長林英煌25日上午親上火線解釋，還原始末，沒想到同日傍晚，新竹縣刑警大隊竟然代肇事者羅偉瑞在媒體聯絡工作群組內「轉發聲明」，群組瞬間引爆，縣刑大秒被媒體圈酸爆。

▲天虹副總肇事撞死保全引爆高階警官「關心」案外案，下午，新竹縣刑大群組甚至幫忙轉發聲明稿，引起譁然。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

53歲戴姓保全本月18日騎機車遭天虹科技副總違規左轉撞飛，送醫2日後不治，之後警方通知死者家屬與肇事者前往作筆錄，結果卻被家屬直擊「分局長全程作陪」。

21日雙方前往案發轄區新埔分局寶石派出所製作筆錄，死者家屬因目睹分局長親臨派出所「坐鎮」，筆錄製作後甚至毫不避嫌地直接向前關心肇事者，因發質疑「朝中有人」，加上之後爆出家屬拿到診斷書前，肇事者竟然搶先得知死者的死因，而引發家屬連環爆炸。

▲▼除了分局長陪做筆錄外，家屬質疑，肇事者竟然可以比家屬更早得知診斷書上載明的死因，各方關係非常厲害。（圖／家屬提供）

新埔分局長林英煌25日上午接受媒體訪問則解釋，自己因收到友人電話拜託才前往關心，抵達派出所時筆錄製作已經開始，因避嫌關係並未上前打擾，靜待筆錄製作後才向前關心。對於筆錄製作時，員警明知死者是車禍死亡，還詢問家屬「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」也堅持是例行SOP，否認「傷口撒鹽」的疑慮。

只是，上午分局長林英煌才信誓旦旦的說，相關案件已經進入司法程序，由檢察官著手調查，保證絕無循私或給特殊待遇，未料同日下午，新竹縣刑警大隊的媒體聯絡工作群再度引爆。

下午5時12分，竹縣刑大的工作群組中毫無預警轉發一篇名為「羅偉瑞-聲明書111.5.25-簽名」的PDF檔，檔案點開，赫然發現「聲明書」3個大字，內容則寫到羅偉瑞本人對於死者因車禍往生一事感到遺憾，除了向家屬表達歉意外，同時通報保險公司協助，於靈堂上香時給付20萬奠儀，事後將盡最大努力和解，絕無卸責。

▲▼聲明雖快速撤下，但仍遭快手截圖下載，媒體們對於警方的做法覺得不可思議。

但對於媒體報導診斷證明書被「動手腳」、員警傷口撒鹽、曾陳述「這家人很好處理」等情事認為「實屬離譜、與客觀不符」，對於不實報導造成往生者及第三人無辜受累除了遺憾，更難以苟同。

聲明傳出不到1分鐘，LINE群直接就地引爆，警方快速收回聲明，但各媒體毫不留情開酸，「警察局可以幫民眾發聲明稿耶」、「這民眾…」、「別撤！我要傳回台北」、「警方真的不護短耶！」、「自家子弟兵被糟蹋」、「還可以幫著外人」、「真的關係很好」、「民眾以後有需求，都可以透過警方發新聞稿了」。

媒體記者私下也討論，警方作法完全令人傻眼，基層員警被迫出來幫長官擦屁股，一波未了一波又起，真不怕人家知道警商關係有多好嗎？還是現在警方真的這麼用心服務到這種程度？

▲▼戴姓保全遭到違規轉彎的科技公司副總撞死，事後不止分局長陪同作筆錄，更有縣刑大群組幫轉發生肇事者聲明。

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