噁爆快吐了！營養午餐泡菜出現「死不瞑目」半剖青蛙　眼嘴高清呈現

▲南韓首爾某高中營養午餐提供的醃蘿蔔葉泡菜，出現死不瞑目的半具青蛙屍體。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／編譯

營養午餐往往成為國小、國高中學生的美好回憶之一，不過南韓首爾某間高中營養午餐所提供的醃蘿蔔葉韓式泡菜（辛奇，열무김치）卻驚傳出現青蛙的「半隻」遺體，呈現灰綠色狀的青蛙一半的身體慘遭截去，其睜大雙眼、死不瞑目，身上覆蓋著醃製泡菜時的紅色辣椒與醬汁，令人怵目驚心。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，近來兩張學校營養午餐的蘿蔔葉泡菜相片在南韓的推特等社群媒體網站上瘋傳，首爾市江西區某所高中的學生昨（30）日在營養午餐的小菜裡發現青蛙的半具遺體，青蛙瞪大雙眼、死不瞑目，眼睛、鼻子高畫質呈現，死狀清晰可見，事發後校方緊急將剩餘的泡菜廢棄處置，並緊急與相關廠商解約。

該間學校「享用」營養午餐的學生共為1070多人、教職員則為86人。

校方也將晚餐供應時所出現的小菜緊急退回給該廠商，而與該間學校屬同間財團（基金會）的另外1間中學、2間高中也同樣將小菜全數退回。

校方傳送文字訊息向家長解釋，「據了解，含有異物的蘿蔔葉泡菜是下游廠商在洗滌食材、加工後所完成的產製品，本校在營養午餐配給的過程中才傳出該起案件。目前已傳喚相關廠商的代表釐清案發經過，該名代表坦承是自家的疏失。」

目前首爾市教育廳已向校方與相關小菜供應業者展開調查，確認是否為程序上出現疏失，同時聘請專家釐清究竟是在醃製泡菜的過程中產生疏失、還是保管如此大量的泡菜醃製完成品時青蛙失足墜入慘死。

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