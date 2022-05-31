北韓爆疫情10天解封！　韓媒驚揭內幕：54戶餓到暈倒

▲北韓在境內爆發新冠疫情後就迅速宣布封城，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

北韓在5月初證實境內爆發新冠疫情後就緊急封城，但短短10日後，北韓最高領導人金正恩又迅速宣布解封，讓人不明所以。韓媒最近揭露，北韓在封城後，就陸續出現患者無法買藥、許多家庭斷糧，導致有高達54戶人家餓暈的情況，因此金正恩逼不得已只好迅速宣布解封。

據Daily NK報導，兩江道消息人士指出，北韓在5月14日突然宣布封城後，境內各地就陸續出現民不聊生的狀況，不少有新冠症狀的患者因無法出門買藥，被迫在家忍受高燒，還有許多家庭甚至還出現斷糧情況。

儘管如此，惠山市政府依舊未拿出對策，僅一再請求百姓「再忍耐一下」，甚至還告訴民眾「全國發燒患者正在大幅減少，再堅持一下，元首（指金正恩）不是為人民發放了常備藥品嗎？」

報導稱，北韓封城的短短10天內，惠山市的馬山洞第二洞和第三洞各有14和21戶家庭因為斷糧暈倒，而春洞和惠化洞也有12戶和7戶人家因為過於飢餓倒下。

眼見事態愈發嚴重，北韓自24日開始緩慢放寬惠山市的新冠防疫措施，允許民眾出門逛街，或到附近商店購買日用品。消息人士透露，「雖然政府是為了人民的健康決定封鎖全國，但政府卻未對疑似患者採取醫療措施，也沒有處理人民的斷糧問題，難道政府想把人們關起來直到大家都餓死嗎？很多人對政府的封鎖措施表示不滿。」