他月賺200萬卻「活得像難民」：吃泡麵度日！網見原因傻了

▲不少上班族最在意的就是薪水多寡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「薪水不夠用」是許多上班族的共同心聲，因此只能更努力工作，但薪資破百萬的人也是同樣的想法嗎？一名網友發文表示，他月薪200萬也過得像是「難民生活」，月底只能吃泡麵度日，平時也不敢社交。但他透露背後原因後，卻讓不少人都傻眼了。

原PO在「Dcard」發文表示，自己的月薪高達200萬，結果生活卻過得相當悽慘，「早餐只能吃吐司夾果醬，中餐吃公司發的便當，晚餐還是只能吃便當」，到了月底更慘，只能吃泡麵果腹。他為了省錢，假日也不敢出門，除了滑手機幾乎沒有其他娛樂，也沒有社交活動。最後原PO才揭曉原因，「誰叫我在韓國，領的是韓元呢？」原來換算下來，他的月薪約新台幣4萬6000元。

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▲原PO抱怨月入200萬仍活得像難民。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後，紛紛同情表示「四萬五在韓國比兩萬五在台灣還慘」、「這已經接近韓國最低薪資了，是打工族嗎」、「在韓國200萬真的很難活耶」、「月薪5萬不如回台灣」、「200萬韓元好像有點少，你沒加班喔」、「我在韓國月薪都沒這麼少」。

本站曾報導《南韓物價比台灣低！他列均薪、食物比較 網喊「這項」台灣很便宜》，當時網友比較台灣和南韓的物價，發現南韓的物價只比台灣貴一點點，有些物品的價格甚至打平，好奇「是不是其實韓國物價很低？還是台灣物價很高？」但就有人指出台灣的外食比南韓便宜，「台灣外食便宜就壓榨人工換來的啊，台灣人最便宜啦」。