　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他月賺200萬卻「活得像難民」：吃泡麵度日！網見原因傻了

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲不少上班族最在意的就是薪水多寡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

 記者朱祖儀／綜合報導

「薪水不夠用」是許多上班族的共同心聲，因此只能更努力工作，但薪資破百萬的人也是同樣的想法嗎？一名網友發文表示，他月薪200萬也過得像是「難民生活」，月底只能吃泡麵度日，平時也不敢社交。但他透露背後原因後，卻讓不少人都傻眼了。

原PO在「Dcard」發文表示，自己的月薪高達200萬，結果生活卻過得相當悽慘，「早餐只能吃吐司夾果醬，中餐吃公司發的便當，晚餐還是只能吃便當」，到了月底更慘，只能吃泡麵果腹。他為了省錢，假日也不敢出門，除了滑手機幾乎沒有其他娛樂，也沒有社交活動。最後原PO才揭曉原因，「誰叫我在韓國，領的是韓元呢？」原來換算下來，他的月薪約新台幣4萬6000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲月薪200萬，卻活得像難民。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO抱怨月入200萬仍活得像難民。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後，紛紛同情表示「四萬五在韓國比兩萬五在台灣還慘」、「這已經接近韓國最低薪資了，是打工族嗎」、「在韓國200萬真的很難活耶」、「月薪5萬不如回台灣」、「200萬韓元好像有點少，你沒加班喔」、「我在韓國月薪都沒這麼少」。

本站曾報導《南韓物價比台灣低！他列均薪、食物比較　網喊「這項」台灣很便宜》，當時網友比較台灣和南韓的物價，發現南韓的物價只比台灣貴一點點，有些物品的價格甚至打平，好奇「是不是其實韓國物價很低？還是台灣物價很高？」但就有人指出台灣的外食比南韓便宜，「台灣外食便宜就壓榨人工換來的啊，台灣人最便宜啦」。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
不願收回「白痴命令」　柯文哲再罵中央：就真的很笨啊
網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才收治」　指揮中心：假訊息勿轉
快訊／中重症+190　1歲童重症「併發哮吼」已康復出院
快訊／今本土+80656「各縣市分布」　3縣市破萬
快訊／今增90人死亡　本土+80656
LIVE／入境擬「3+4」改唾液篩檢　陳時中最新說明
知名飯店淋浴間玻璃突爆裂！　他脫衣10秒遭狂噴割腳
24歲女兵遭撿屍　下秒痛醒驚見「活塞運動」
陳冠霖確診暴瘦李燕認不出　曝後遺症「又喘又暈」
壯男抱43公斤女友摔床上　她頭重創流血身亡
快訊／首度發送「山區暴雨警示」　新北這條溪防溪水暴漲
陳時中戒菸失敗了！　只靠意志力「對自己太殘忍」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

505萬存到忘記！媽放37年才領出來「總金額驚呆」　她急問：正常嗎

微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！　他嘆：竟被打成中共同路人

快訊／中榮科博兒童大型接種站6／1開打　預約+停車資訊看這裡

他離職理由寫「不想跟ＸＸＸ工作」！網一看大讚：超誠實

慈濟醫護著防疫裝接生　確診孕婦80mins自然產母女平安

確診者解隔條件明起放寬！重症發病達15天「Ct值27~30」可評估解隔

網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才收治」　指揮中心：假訊息勿轉傳

快訊／中重症+190！　1歲男童重症「併發哮吼」已康復出院

快訊／今增90死！本土+80656

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！　他嘆：竟被打成中共同路人

快訊／中榮科博兒童大型接種站6／1開打　預約+停車資訊看這裡

他離職理由寫「不想跟ＸＸＸ工作」！網一看大讚：超誠實

慈濟醫護著防疫裝接生　確診孕婦80mins自然產母女平安

確診者解隔條件明起放寬！重症發病達15天「Ct值27~30」可評估解隔

網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才收治」　指揮中心：假訊息勿轉傳

快訊／中重症+190！　1歲男童重症「併發哮吼」已康復出院

快訊／今增90死！本土+80656

快訊／今本土+80656！各縣市分佈曝　3縣市破萬例

國中會考補考本週末登場　3911人參加、新北1038人最多

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！　他嘆：竟被打成中共同路人

免出門就可繳費！　國民年金保險費付款方式一次看

消防人員穀倉救援初體驗　南消五大隊強化救護技能分享經驗

街口新董座報到！　將來銀行「員工編號001」接任

白人渣男隱瞞基因缺陷！騙女同志「現榨捐精」　致15名幼童低智商

到別人家作客！牠強制幫洗頭　地主貓「被舔到快升天」露出銷魂臉

快訊／中榮科博兒童大型接種站6／1開打　預約+停車資訊看這裡

不願收回「白痴命令」這句話　柯文哲再罵中央：就真的很笨啊⋯

美女主播停工想當「航海王」　2000萬積蓄投入炒股…結果GG了

女歌手失聲極度崩潰　失足摔下樓梯「骨折3個月」超自卑！

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

在上海超黑暗！英國妹追來台灣找「他」　結局曝

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

時薪625元！亞東醫院徵「康復者照顧確診者」

23歲徐大鈞殉職！台南天空一早「也見AT-3編隊演練」

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

6月防疫措施一次看！9個情況免戴口罩

一吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍只排第3名

更多熱門

相關新聞

KIA Sportage預售114.9萬起

KIA Sportage預售114.9萬起

KIA總代理台灣森那美起亞今（31）日公布全新大改款Sportage進口休旅預售價，共有Trendy、Apex與X-Line 4WD 3款車型，售價自114.9萬起。台灣森那美也將自6月3-5日於全台展示中心舉辦VVIP鑑賞會，並於6／8正式發表上市。

韓廉航業期盼日開放觀光　擬增日韓航線班次

韓廉航業期盼日開放觀光　擬增日韓航線班次

「戶頭還有20萬」銀行卻倒20年了！網教1招解套

「戶頭還有20萬」銀行卻倒20年了！網教1招解套

南韓新冠輕症患者治療中心明起停止營運

南韓新冠輕症患者治療中心明起停止營運

剛收錄取通知！妹子見公司「1舉動」毛毛的

剛收錄取通知！妹子見公司「1舉動」毛毛的

關鍵字：

Dcard薪水南韓韓國難民泡麵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

快訊／汪小菲終於道歉大S　

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

汪小菲急傳訊求狗仔「別繼續爆料」！

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

汪小菲被爆「有5個對象」！

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面