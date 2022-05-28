高雄佛牌店惡火搶救畫面曝！　哥喊弟「趕快走」自己卻不治　

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區28日上午發生一起火警，而起火的位置是一家泰國佛牌專賣店的2樓，消防員從屋內救出一對兄弟，而當時搶救畫面也曝光，消防衝進火場，約20分鐘後將受困的哥哥救出，但他當時已沒了呼吸心跳，救護人員趕緊實施CPR並送醫搶救，但仍宣告不治。

▲消防人員從火場內救出一對兄弟，其中哥哥無呼吸心跳。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民區義華路一棟大樓於上午8點發生火警，消防局獲報後立即出動22車51人前往搶救；到達時發現2、3樓有煙冒出，立即布線搶救，並迅速救出2名傷者。其中一名30歲男子輕微嗆傷，另一名34歲男子被救出時已無生命徵象，均送往醫院急救治療。

鄰居表示，火警發生時，這對兄弟原本要從3樓陽台逃生，他趕緊開窗戶讓他們爬過來，弟弟脫困後人沒事，但是哥哥還要救狗，把狗抱給弟弟，可能因此耽誤時間，被濃煙嗆到就來不及逃生。

鄰居回想當時狀況，當時聽到「砰」一聲，隨即就看到2樓冒出火光，很快就燒起來，他趕緊大喊失火，並請路人幫忙打119，傷者是一對兄弟，他們租房在這裡已經5、6年以上，哥哥和一位師父經營佛牌店，樓上鄰居說：「哥哥如果不要抱狗給弟弟，應該還有機會逃出來。」

▲兄弟原本從3樓爬牆逃生，但是哥哥疑似為救狗兒而嗆暈在廁所 。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，兄弟兩人都住在二樓，火警發生時，哥哥還呼叫弟弟「起火了！趕快走」，還把狗兒交給弟弟，自己回頭進入房間，弟弟帶著狗兒從三樓陽台爬到隔壁後，發現哥哥沒有跟上，焦急等待，卻沒想到哥哥已經嗆昏在廁所，身體無明顯外傷，廁所周邊則碳化嚴重。哥哥經送醫搶救後，急救無效宣告死亡。