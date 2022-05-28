快訊／美濃黃蝶翠谷傳溺水！　國中生被救起命危

▲黃蝶翠谷傳出溺水意外。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺、吳世龍／高雄報導
高雄知名旅遊景點驚傳溺水意外！位於美濃區的黃蝶翠谷自然生態豐富，每年5-7月常有黃蝶大發生，夏天也常吸引民眾下池戲水，是知名生態旅遊據點。不過28日中午12點59分，消防局獲報，近雙溪橋有一名國中生溺水，救護人員趕緊到場並派潛水人員下水搜救，救起後已無呼吸心跳，送醫搶救中。
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