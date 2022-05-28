快訊／美濃黃蝶翠谷傳溺水！　國中生被救起命危

疫情期間，以車為家的車泊族越來越多。高雄一名許姓毒品通緝犯（42歲）就以LEXUS休旅車為家，四處停泊躲避警方的追緝，岡山警分局員警25日發現許男的車就停在岡山區阿公店溪旁的停車格內，一看許男就在車內睡覺，當場將他逮捕歸案。