沒染疫也「腦霧」！　中醫師曝「3種美食」常吃恐害身體當機

▲新冠肺炎後遺症「腦霧」會出現記憶變差、注意力不集中。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者許宥孺／高雄報導

「腦霧」是新冠染疫後遺症之一，可能出現集中力減弱、記憶力衰退等症狀。不過中醫師指出，如果平常愛吃麵包、蛋糕等精緻澱粉，下午茶在搭個含糖飲料、烤炸雞塊，恐導致身體和心理的肝膽經絡「當機」，連正常人都會出現腦霧狀況。

什麼是腦霧？醫師指出，就是腦中覺得籠罩一層薄霧，讓人頭腦混沌不清，造成思考、記憶跟專注力，大幅降低，進而嚴重影響日常生活與工作。

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馬光中醫診所建功院院長廖述賢表示，得過新冠肺炎之後，雖然發燒頭痛等症狀減除，卻遺留下經常性聊天卡住的對話，腦袋一時當機想不出來，讓話到嘴邊卻講不出口的狀態。也可以觀察到會經常性健忘，覺得自己好像變笨了，也漸漸增多了負面的情緒、失眠睡不好、導致懶得動，食慾不振，反而變胖，更顯得焦慮煩躁。

廖述賢指出，中醫《黃帝內經》：「肝者，將軍之官，謀慮出焉。」中醫的肝臟不只是西醫的消化器官，還是掌控免疫力、情緒，與神經內分泌的將軍。

▲經常吃精緻澱粉、含糖飲料、炸物，會造成身體負擔。（圖／pexels）

▲經常吃精緻澱粉、含糖飲料、炸物，會造成身體負擔（圖／Pixabay）

如果平素嗜吃麵包、蛋糕等精緻澱粉，配奶茶等含糖飲料來充飢，甚至每天酥脆的雞塊等烤炸加工品，不只是新冠肺炎的病患，連正常人也都會漸漸出現腦霧症狀，因為這些都是引發慢性發炎的食物，會增加肝膽負擔，導致主管身體和心理的肝膽經絡「當機」了。

廖述賢建議，一週當中能多多運動，搭配每天吃到三種抗炎保健食品。首先，適量維生素C與鎂，抗氧化，穩血糖，助排毒，就能壯大身體抗炎隊伍；其次，含Omega-3的魚油DHA當作抗炎隊友，就會滋潤日漸乾涸萎縮的記憶力；最後，還有養肝、抗疲勞的牛樟芝，才能讓「肝」這位將軍率領以上這些抗炎部隊打敗腦霧，讓人始終保持正向積極的心態，心情美麗，人就精力充沛。

▲馬光中醫診所建功院院長廖述賢。（圖／馬光中醫診所提供）